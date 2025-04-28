Составлен список разрушенных ВСУ православных святынь Черти из Киева хотят уничтожить все православное и насадить языческое

Фото: Евгений Мартынов/ТАСС

Женщина около сгоревшего после атаки БПЛА со стороны ВСУ храмового комплекса «Новый Иерусалим» в Валуйском районе

Украинские нацисты в ночь на 25 апреля целенаправленно разбомбили деревянный комплекс Новый Иерусалим в Белгородской области, при этом мишенью для персональной охоты ВСУ стал настоятель храма отец Андрей и его семья. ВСУ ударили дронами по его дому, но, к счастью, вся семья находилась в этот момент на пасхальной службе. Что именно уничтожено, в чем уникальность комплекса и настоятеля, и какие еще православные храмы пострадали от рук ВСУ в ходе конфликта — в материале NEWS.ru.

Что известно о гибели Нового Иерусалима на Белгородчине

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ночь на пятницу 25 апреля сообщил: Вооруженные силы Украины в ходе воздушной атаки полностью уничтожили храмовый комплекс Новый Иерусалим, расположенный в селе Сухарево. По мнению губернатора, удар по одному их самых святых мест региона в пасхальную неделю был нанесен целенаправленно.

Гладков сообщил, что взрывчатку на храм сбросили с беспилотного летательного аппарата «Баба-яга» ВСУ. Попыткам местных жителей и экстренных служб спасти Новый Иерусалим помешали украинские дроны, которые вновь атаковали территорию комплекса. «То, как дронами не давали тушить пожар, — мы никогда не забудем. Храмовый комплекс полностью сгорел. Слава богу, никто не пострадал», — написал глава региона.

Комплекс в Сухарево строился с 2001 года — на пожертвования верующих — в традиции древнерусского зодчества, он напоминал строения знаменитых Кижей и Валаама.

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Восстановят ли белгородский храм после атаки ВСУ

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн уже пообещал, что Новый Иерусалим будет полностью восстановлен.

Замглавы Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе посетовал, что работа по сохранению и восстановлению храмов в условиях боевых действий сталкивается с объективными трудностями. Однако проблема эта «не заброшена» и остается в фокусе внимания РПЦ.

Фото: Евгений Мартынов/ТАСС Сгоревший храмовый комплекс Новый Иерусалим в Белгородской области

«Вопрос восстановления пострадавших в ходе конфликта храмов — как на новых территориях, так и в приграничных областях, — остается частью повестки дня в диалоге между церковью и государством. Обсуждения идут в каждом конкретном случае в зависимости от ситуации», — пояснил NEWS.ru Кипшидзе.

Как ВСУ охотятся на священников РПЦ

Кроме храма украинские беспилотники также атаковали и дом настоятеля Нового Иерусалима отца Андрея. По данным Telegram-канала MASH, жилище также полностью сгорело. Сам отец Андрей и члены его семьи не пострадали, так как в это время находились на богослужении.

Настоятель лично участвовал в строительстве храмового комплекса в течение почти 25 лет.

Какие православные святыни погибли от бомбардировки ВСУ

Новый Иерусалим, построенный на Михеевской горе, в 30 км от райцентра Валуйки, представляет собой репродукцию библейского Иерусалима. В комплекс входили храм Рождества Иоанна Предтечи, часовни, Голгофа и купель. Главный его святыней считался мироточащий Камень помазания. Комплекс обнесен бревенчатым забором, на его территории также была построена гостиница для паломников.

Представитель местной епархии схииеромонах Федор (Маньшин) сообщил NEWS.ru, что в результате бомбардировки уничтожено:

храм Рождества Иоанна Предтечи;

кувуклия (часовня) «Гроб Господень»;

часовня иконы Божьей Матери Самодержавная;

Голгофа с распятием;

часовня «Камень Помазания»;

часовня иконы Св. Равноапостольной Марии Магдалины;

часовня Св. Страстотерпца Царя Николая ll.

«Это все сгорело», — посетовал отец Федор.

Кроме того, от удара ВСУ погибли: чудотворная икона, привезенная со Святой Земли, иерусалимская икона Божьей Матери, чудотворная самонаписавшаяся икона «Сретение Господне», икона, подаренная Иоаном Крестьянкиным «Семистрельная», много иных старинных икон, отреставрированных отцом Федором, хоругви, вертеп, вырезанный из древнего оливкового дерева времен Христа и привезенный со Святой Земли. В огне погибла и икона святого царя Николая Второго, также привезенная со Святой Земли.

«Старинные, отреставрированные иконы мне передавали еще в 70-х годах — из запасников патриархии по благословению патриарха Пимена», — подытожил отец Федор.

Фото: Евгений Мартынов/ТАСС Сгоревший храмовый комплекс Новый Иерусалим в Белгородской области

Какие еще православные храмы пострадали от рук ВСУ

Врио губернатора соседней Курской области Александр Хинштейн 21 апреля поручил создать реестр храмов, разрушенных в регионе в результате боев. Он пояснил, что не все из храмов считаются объектами культурного наследия и поэтому не могут быть внесены в Белую книгу (уже существующий перечень разрушенных памятников культуры).

Попытки учета подобных разрушений ведутся и со стороны Киева. Как сообщали украинские паблики в 2023 году, в ходе вооруженного конфликта в разной степени пострадало 236 храмов Украинской православной церкви Московского патриархата, 36 храмов, взятых под контроль раскольнической Православной церковью Украины, а также 142 протестантских, 12 униатских и 7 иудейских.

По российским данным того же года, на территории одной только ЛНР были разрушены или повреждены более 60 храмов, в ДНР — более 70. Учитывались храмы, пострадавшие с 2014 года.

Какие наиболее известные святыни пострадали в ходе боев

Горнальский монастырь

В ходе вторжения в Курскую область РФ украинские войска захватили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, а в ходе последовавших боев нанесли его стенам огромный ущерб. При отступлении монастырь попытались уничтожить. Саперы ВСУ подорвали исторические строения.

Воскресенский храм города Славянска

Воскресенский храм, построенный в XVIII веке, попал под обстрел в июне 2014 года. Храм, в котором в свое время служил святой праведный Иоанн Кронштадтский стал мишенью украинских военных. В результате артобстрела был убит церковный сторож. Также пострадал фасад здания, но основная часть уцелела.

Храм преподобного Серафима Саровского города Славянска

Храм попал под обстрел в июле 2014 года. Полностью были разрушены часовня и трапезная.

Храм в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского в Донецке

Церковь стояла на западной окраине города. Обстреляна артиллерией ВСУ в 2014 году, в результате прямого попадания снаряда храм полностью сгорел. Жертв по счастливому стечению обстоятельств не было.

Храм Всех Святых в Бахмуте (Артемовске)

Каменное здание 1893 года постройки пострадало во время боев за освобождение города от ВСУ в 2023 году.

Свято-Покровский храм в Горловке

11 апреля 2025 года ВСУ сбросили бомбу с беспилотника на Свято-Покровский храм в Горловке. Здание XIX века постройки было повреждено и ранее — предыдущих боях. В этот раз снаряд не разорвался, пострадавших не было.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево Фото: Shutterstock/FOTODOM Храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево Фото: Shutterstock/FOTODOM Храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево Фото: Shutterstock/FOTODOM Храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево Фото: Shutterstock/FOTODOM Храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево Фото: Shutterstock/FOTODOM Храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево Фото: Shutterstock/FOTODOM Храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево Фото: Shutterstock/FOTODOM Храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево Фото: Белгородская и Старооскольская епархия Храмовый комплекс Новый Иерусалим сгорел в селе Сухарево после ударов ВСУ Фото: Белгородская и Старооскольская епархия Храмовый комплекс Новый Иерусалим сгорел в селе Сухарево после ударов ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM Храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево Фото: Shutterstock/FOTODOM Храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево Фото: Shutterstock/FOTODOM Храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево Фото: Shutterstock/FOTODOM Храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево Фото: Пресс-служба Белгородской и Старооскольской епархии Белгородской митрополии РПЦ Храмовый комплекс Новый Иерусалим сгорел в селе Сухарево после ударов ВСУ Фото: Пресс-служба Белгородской и Старооскольской епархии Белгородской митрополии РПЦ Храмовый комплекс Новый Иерусалим сгорел в селе Сухарево после ударов ВСУ Фото: Пресс-служба Белгородской и Старооскольской епархии Белгородской митрополии РПЦ Храмовый комплекс Новый Иерусалим сгорел в селе Сухарево после ударов ВСУ Фото: Пресс-служба Белгородской и Старооскольской епархии Белгородской митрополии РПЦ Храмовый комплекс Новый Иерусалим сгорел в селе Сухарево после ударов ВСУ Фото: Пресс-служба Белгородской и Старооскольской епархии Белгородской митрополии РПЦ Храмовый комплекс Новый Иерусалим сгорел в селе Сухарево после ударов ВСУ Фото: Пресс-служба Белгородской и Старооскольской епархии Белгородской митрополии РПЦ Храмовый комплекс Новый Иерусалим сгорел в селе Сухарево после ударов ВСУ Фото: Пресс-служба Белгородской и Старооскольской епархии Белгородской митрополии РПЦ Храмовый комплекс Новый Иерусалим сгорел в селе Сухарево после ударов ВСУ Фото: Пресс-служба Белгородской и Старооскольской епархии Белгородской митрополии РПЦ Храмовый комплекс Новый Иерусалим сгорел в селе Сухарево после ударов ВСУ Фото: Пресс-служба Белгородской и Старооскольской епархии Белгородской митрополии РПЦ Храмовый комплекс Новый Иерусалим сгорел в селе Сухарево после ударов ВСУ Фото: Пресс-служба Белгородской и Старооскольской епархии Белгородской митрополии РПЦ Храмовый комплекс Новый Иерусалим сгорел в селе Сухарево после ударов ВСУ Фото: Пресс-служба Белгородской и Старооскольской епархии Белгородской митрополии РПЦ Храмовый комплекс Новый Иерусалим сгорел в селе Сухарево после ударов ВСУ Фото: Пресс-служба Белгородской и Старооскольской епархии Белгородской митрополии РПЦ Храмовый комплекс Новый Иерусалим сгорел в селе Сухарево после ударов ВСУ

Успенский Николо-Васильевский монастырь под Волновахой

В 2022 году обстрелами ВСУ были повреждены строения Успенского Николо-Васильевского монастыря, расположенные в поселке Никольское возле донецкого города Волноваха.

Обитель построена в 90-х годах, причем Свято-Успенский собор — точная копия Успенского собора в Московском Кремле. Повреждения получили все храмы монастыря, разрушена богадельня, дом основателя монастыря старца Зосимы (Сокура).

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