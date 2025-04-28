«Почувствовал запах ацетона»: боец рассказал о новом самодельном оружии ВСУ РИА Новости: ВСУ используют самодельное газовое оружие под Красноармейском

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Военнослужащий ВСУ

Вооруженные силы Украины применяют самодельные отравляющие вещества на Красноармейском направлении, сообщил РИА Новости боец 60-го ОМСБ 51-й армии с позывным Вайс. По его словам, самодельное оружие представляет собой токсичный газ, который противник сбрасывает на российских военных с дронов.

«Баба-Яга» скинула пятилитровую бутылку, и в ней была палка. Она (бутылка. — NEWS.ru) приземляется, эта палка пробивает бутылку, и какое-то отравляющее вещество выпадает. Почувствовался резкий запах такой ацетона, — рассказал он.

Вайс рассказал, что после попадания вещества у бойцов начались проблемы с дыханием, сильный кашель. Военным пришлось искать укрытие с доступом свежего воздуха и ожидать, пока газ рассеется в подвале, где они укрывались.

Мы полночи просидели вот возле этих окон, а они (ВСУ. — NEWS.ru) пустили рой птичек и наблюдали, что мы как мыши начнем оттуда выползать, чтобы нас дальше разбирать, — добавил боец.

Ранее медик-штурмовик спецназа «Ахмат» с позывным Сирота рассказал, что Вооруженные силы Украины начали применять в зоне соприкосновения новое химическое оружие. По его словам, оно имеет отличительный знак — пахнет яблоком и жженым сеном. При соприкосновении с ним боец подлежит немедленной госпитализации.