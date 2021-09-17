Выяснилась причина тухлого запаха из квартиры Дмитрия Марьянова

Представители семьи Дмитрия Марьянова (1969-2017) выяснили причину «тухлого» запаха в его пустующей квартире, на который соседи покойного актёра пожаловались в полицию. В беседе с NEWS.ru друзья семьи артиста опровергли, что из-за двери доносится «трупный аромат».

Информацию о том, что из московской квартиры актёра Дмитрия Марьянова на Хорошевском шоссе, которая пустует более двух месяцев, несколько дней исходит жуткий «трупный запах», сообщила в правоохранительные органы соседка актёра. С её слов, накануне по квартире «ходила высокая женщина, было слышно цокающие каблучки». Шокирующая информация быстро разлетелась по Интернету, была подхвачена телевидением, напугав семью Марьянова.

Жилплощадь с середины лета уже стоит пустой. С того дня, как оттуда съехала вдова Дмитрия Ксения Бик. Замки сменены. Ключи есть только у отца Дмитрия, 82-летнего Юрия Марьянова, и 25-летнего сына Даниила. Они являются собственниками квадратных метров. Примерно раз в неделю кто-то из членов семьи приезжает в квартиру проверить, всё ли в порядке, — рассказала в беседе с NEWS.ru адвокат Даниила Марьянова Виктория Крылова.

Друг семьи Геннадий Харитонов спешно выехал в квартиру. Он сообщил NEWS.ru, что не обнаружил ничего подозрительного: ни неприятных запахов, ни следов пребывания посторонних.

Вероятно, дали отопление, а трубы старые. Вот и пошёл запах, почему-то воспринятый соседкой как «трупный» и «тухлый». Официально заверяем: всё в порядке, — добавила Виктория Крылова.

На вопрос о дальнейшей судьбе квартиры адвокат пояснила, что «пока семья думает, продавать или сдавать».

Напомним, что суды за трёхкомнатную квартиру актёра Дмитрия Марьянова с дизайнерским элитным ремонтом почти в самом центре Москвы длились около двух лет. Длительное время там проживала вдова покойного актёра Ксения Бик со своей дочерью от предыдущего брака и гражданским мужем.

На квадратные метры претендовали и другие наследники: отец и сын артиста, которые и получили трёхкомнатную квартиру в собственность по решению суда. Вдове досталась однокомнатная квартира Дмитрия Марьянова в районе метро Сокол.

Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года в реабилитационном центре «Феникс» в Лобне, причиной смерти стал сильный удар в область паха и вызвавший внутреннее кровотечение.