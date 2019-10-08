Следственный комитет Московской области завершил расследование уголовного дела в отношении директора реабилитационного центра, в котором лечился актёр Дмитрий Марьянов. Вечером 15 октября 2017 года артист скончался от обильной кровопотери по пути из наркологического центра «Феникс» в Лобненскую горбольницу.

Смерти артиста можно было избежать, считает следствие. Дело в том, что Марьянов ещё с утра 15 октября 2017 года неоднократно жаловался персоналу санатория на боли в ноге. Но те сочли жалобы за обычную попытку зависимого пациента покинуть заведение и не придали словам артиста должного значения.

Эксперт заключил, что причина смерти Дмитрия Марьянова кроется в тромбофлебите глубоких вен левой голени, тромбоэмболии нижней полой вены, разрыве стенки левой общей подвздошной вены, что вызвало обильную кровопотерю.

Врач-флеболог Сергей Дробязго считает, что разрыв подвздошной вены действительно мог произойти у человека, которому ранее устанавливали так называемый кава-фильтр — своеобразный барьер, который не даёт оторвавшимся тромбам попасть в сердце или лёгкие.

У человека произошёл глубокий тромбоз на ноге, тромбы начали отрываться, чтобы спасти, ему поставили кава-фильтр. Но, вероятно, или в момент установки, или в момент его удаления, а они удаляются через какое-то время, произошёл разрыв вот этой подвздошной вены в тазу. В результате чего и случилось кровотечение. Сергей Дробязго врач-флеболог

Врач также отмечает, что причины смерти по-прежнему непонятны, так как сама по себе подвздошная вена разорваться не может. По данным телеканала РЕН ТВ, Марьянову действительно ставили кава-фильтр, но примерно за год до смерти. Другой эксперт, хирург-флеболог Олег Иванов также исключает разрыв подвздошной вены при таких обстоятельствах.

Если он всё-таки умер от кровопотери, то разорваться там могла только аневризма брюшной аорты, вены тут ни при чём. А если он умер от тромбоэмболии подвздошной вены, то это другое дело. Но в венах случаются только тромбозы, не разрывы — они там никак не могут случиться ввиду небольшого венозного давления. Олег Иванов хирург-флеболог

Так или иначе, но Следственный комитет предъявил обвинение директору реабилитационного центра Оксане Богдановой по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и оставлению в опасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, ст. 125 УК РФ).

Располагая сведениями о наличии у Марьянова серьёзного заболевания и об отсутствии в центре медицинского персонала для оказания соответствующей помощи, а также зная об отсутствии у актёра средств связи для самостоятельного обращения в больницу, директор центра осознавала, что он находится в опасном для его жизни и здоровья состоянии. Тем не менее обвиняемая воспрепятствовала направлению актёра для оказания медицинской помощи и доставлению его в больницу. Она запретила вызывать скорую помощь, намереваясь продолжить социальную адаптацию актёра в стенах своего центра, — говорится в пресс-релизе ведомства.

По данным следствия, персонал «Феникса» колол умирающему Марьянову галоперидол и феназепам по приказу директора. Происхождение и срок годности препаратов не установлены, а заведение не имеет прав на оказание медицинских услуг, как и врачей в своём штате. По делу допрошено более 50 свидетелей, проведено более 10 выемок и обысков, шесть экспертиз, в том числе две комплексные комиссионные судебно-медицинские экспертизы, заключения которых и легли в основу обвинения. Оксана Богданова свою вину не признаёт, а материалы дела тем временем отправлены в прокуратуру, откуда будут переданы в суд в случае утверждения обвинительного заключения.