Поплавская рассказала, как Марьянов десять часов умирал в клинике

https://static.news.ru/photo/41a05b94-3421-11eb-bc98-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Марьянов и Ксения Бик Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Яна Поплавская в пух и прах раскритиковала вдову Дмитрия Марьянова Ксению Бик, бросившую мужа умирать в дешёвой клинике. Актриса утверждает, что на самом деле Марьянова «уложили» в клинику только для того, чтобы накачать психотропными средствами и заставить подписать завещание на имущество.

Поплавская привела в пример эсэмэски, которые «видела вся страна»: в них Бик требовала, чтобы Марьянов удочерил её дочь Анфису, к которой актёр и так относился как родной отец.

Димка бы жил. Но она его спаивала, а потом сунула в эту «богадельню». И Дима умер вовсе не от тромбоза, как она всё время говорит, — разошлась во время «Прямого эфира» на телеканале «Россия 1» Поплавская.

Актриса сослалась на судмедэкспертизу, которая показала, что звезда нашумевшей музыкальной комедии «Выше радуги» умер от удара, от которого разорвалась задняя стенка подвздошной области. И то, что Марьянов умирал на протяжении десяти часов, «бледный, с синими ногами», а «любимая жена» даже не приехала по его просьбе и не вызвала ему скорую, только отключила телефон и укатила по своим делам, тоже знала вся страна.

Слова Поплавской подтвердила представитель группы поклонников актёра Ирина Каданер, сославшаяся на слова волонтёра. Та видела, как Марьянов умирает, катается по полу от боли, и сама позвонила его жене. Но та, пообещав вызвать медиков, действительно отключила телефон.

Про эту женщину сказать что-либо хорошее невозможно. Это не женщина, это чудовище, — заключила Поплавская.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший солист группы «Доктор Ватсон» Владимир Овчаров рассказал, что сожалеет о мимолётной интрижке с вдовой актёра Дмитрия Марьянова. Отношения с Ксенией Бик у него завязались, когда не прошло ещё и 40 дней после смерти актёра.