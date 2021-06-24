Единственная осужденная по делу о смерти Марьянова попросила об амнистии

Психолог Оксана Богданова, приговоренная судом по громкому делу о гибели Дмитрия Марьянова (1969-2017) к трем годам лишения свободы условно, заявила о желании добиться амнистии. Об этом директор центра «Феникс», где незадолго до смерти проходил реабилитацию актер, рассказала NEWS.ru.

Будем надеяться на амнистию. В конце апреля, когда был оглашен приговор, я даже об этом не думала. Я ни во что не вникала. Я была беременна и жила будущим ребенком, старшими двумя детьми и мужем, — призналась Богданова.

Шансы директора «Феникса», ставшей единственной осужденной по делу о смерти Марьянова, на амнистию NEWS.ru попросил оценить известного адвоката Алексея Попова.

Актом об амнистии лица, осужденные за совершение​ преступлений, могут быть освобождены от уголовной ответственности, от наказания. Либо с лиц, отбывших наказание, актом об амнистии может быть снята судимость. Амнистия объявляется Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в отношении индивидуально неопределенного круга лиц и включает перечень статей, по которым человек может быть освобожден от наказания. По практике могу сказать, что не подлежат амнистии лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, а также по отдельным категориям дел. Так что у Оксаны есть все шансы, — резюмировал Алексей Попов.

Директор «Феникса» рассказала, что даже во время судебного процесса по делу о гибели Дмитрия Марьянова она продолжала заниматься врачебной практикой.

В этой страшной ситуации я ничего не потеряла профессионально, кроме аренды дома, где находился «Феникс». Ещё раз спасибо за поддержку всем моим пациентам. Я привыкла, что могу консультировать и онлайн, так как работаю с заграничными пациентами. В моей помощи нуждаются люди, живущие в Штатах, Германии, Бали, Шри-Ланке. Пандемия не сказалась отрицательно на моей занятости, — сказала Оксана Богданова.

Ранее сообщалось, что через месяц после приговора суда, который признал Оксану Богданову виновной по ст. 25 УК РФ (оставление пациента в опасности) и ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, повлекших по неосторожности смерть человека) и приговорил ее к трем годам лишения свободы условно, она родила сына Михаила. Противники Богдановой считали, что она могла использовать беременность как способ добиться смягчения приговора, однако сама Оксана в беседе с корреспондентом NEWS.ru эти подозрения категорически отвергла.