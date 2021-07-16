Вдова Марьянова опубликовала видео с новым возлюбленным

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Вдова российского актёра Дмитрия Марьянова — Ксения Бик — опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram видео с новым возлюбленным. После смерти артиста прошло около четырёх лет.

Избранником Бик стал журналист и радиоведущий Сергей Соболев.

Мы в моменте. Спасибо, что ты есть! — прокомментировала ролик Бик.

Отношения Бик и Соболева длятся несколько лет. О новом романе вдова актёра впервые заговорила осенью 2019-го, отметив, что «это Анфискина инициатива» — дочери женщины от первого брака.

Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года, когда проходил лечение в реабилитационном центре. Он скончался по пути в больницу. Ему было 47 лет.

На счету актёра десятки ролей в театре и кино. Среди самых известных его картин «Боец» (2004), «Утёсов. Песня длиною в жизнь» (2006), «Слушая тишину» (2006), «Мираж» (2008), «Небесный суд» (2011), «Норвег» (2015) и другие.

Ранее психолог Оксана Богданова, приговорённая судом по громкому делу о гибели Дмитрия Марьянова (1969–2017) к трём годам лишения свободы условно, заявила о желании добиться амнистии.