Водонаева раскрыла подробности скандала с высадившим её таксистом

https://static.news.ru/photo/9ac6cfdc-184c-11eb-9f06-fa163e074e61_660.jpg Алёна Водонаева Фото: alenavodonaeva/instagram.com

Алёна Водонаева в Instagram заявила, что не будет пользоваться услугами одного из агрегаторов такси после скандала с водителем. Он отказался надеть маску после нескольких просьб пассажирки и высадил ту из машины.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», признаётся, что не стала хамить в ответ и просто вышла из такси.

Отошла в сторонку от дороги, и у меня от обиды и шока затряслись руки, — поделилась она.

Водонаева отметила, что ежедневно пользуется услугами такси, и ей каждый раз приходится просить водителей надеть маску. Она понимает, что вести машину в средствах защиты некомфортно, но считает главной ценностью здоровье своих близких.

Как бы эгоистично это не звучало, но для меня главное, чтобы я и мои близкие были здоровы. И со своей стороны я готова не только сама соблюдать необходимые условия безопасности, но и бороться за то, чтобы окружающие меня люди их тоже соблюдали, раз на это плевать их руководству и ДПС.

Модель добавила, что представители компании пытались связаться с ней, но она не намерена ничего обсуждать с сервисом.

Ранее NEWS.ru писал, что большинство водителей такси в Москве во время работы не соблюдают требования по профилактике заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют результаты проверки, проводившейся МАДИ и Роспотребнадзором.