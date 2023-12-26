Составлен список артистов, которые извинились за «голую» вечеринку Ивлеевой Составлен список артистов, которые извинились за «голую» вечеринку Ивлеевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

В клубе Mutabor в Москве 20 декабря состоялась вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голый»). Мероприятие обернулось скандалом. Кто из посетивших событие артистов уже извинился, а кто не согласен с критикой?

Какими последствиями обернулась «голая» вечеринка для Ивлеевой

Анастасию Ивлееву после «голой» вечеринки призвали проверить на достоверность предоставленных сведений о доходах после того, как она показала украшение за 23 млн рублей. С таким заявлением в Генпрокуратуру обратился Виталий Бородин.

Сама телеведущая сначала сказала, что рада тому, что ее мероприятие вызвало резонанс, однако позже опубликовала в соцсетях ролик с извинениями и сообщила, что отправит деньги с продажи билетов на вечеринку на благотворительность.

Кто из гостей «голой» вечеринки уже принес извинения

Рэпер Денис Устименко-Вейнштеин (Джиган) посетил мероприятие вместе с супругой, блогером Оксаной Самойловой. Сразу после вечеринки он заявил, что событие было «отвратным пранком».

«Мероприятие отвратное, какой-то пранк. Такое ощущение, что Настя пранканула всех адекватных людей, кто там был. Мы с Оксаной быстро уехали. Публика и место крайне не понравились», — сказал музыкант.

«Не ожидали мы такой вечеринки», — написала Самойлова в микроблоге.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Рэпер Денис Устименко-Вейнштеин (Джиган)

Рэпер Николай Васильев (Vacio), который пришел на вечеринку в одном носке Balenciaga на гениталиях, был привлечен к ответственности после мероприятия. Лефортовский суд Москвы оштрафовал его на 200 тысяч рублей, а также приговорил к 15 суткам ареста за нарушение общественного порядка и пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). После вынесения приговора исполнитель записал видеообращение с извинениями.

Телеведущая и певица Ольга Орлова заявила, что «все ошибаются». Она подчеркнула, что с публичных людей спрос выше, чем с остальных.

«Скажу лично от себя: конечно, на публичных людях лежит гораздо больше ответственности за то, что они делают, и спрос с них в сто раз выше, чем с остальных. Но никто не идеален, мы все ошибаемся. И, наверное, еще не один раз ошибемся. Признаю, что это был перебор, выводы сделаны, будем работать над собой дальше. Все, тема закрыта», — написала она в соцсетях.

Филиппа Киркорова за посещение «голой» вечеринки требуют лишить звания народного артиста. С такой инициативой выступил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Идею поддержал зампредседателя думского комитета по культуре Александр Шолохов.

Поп-король обсудил мероприятие с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым. Певец признался, что был в шоке от увиденного, поскольку изначально его пригласили на новогодний бал.

«У меня ума хватило туда дальше не пойти. Я просто обещал ей, она у меня в клипе снималась. Ивлеева меня пригласила, сказала, что будет новогодний бал, дресс-код naked. Я заморочился, надел Dolce & Gabbana, Balenciaga. А потом, когда я вошел и увидел это... Сразу сказал своей помощнице Кате: „Только бэкстейдж и цветочки“. И на выход», — рассказал Киркоров.

Кто из гостей «голой» вечеринки не стал извиняться

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что «никакой траур не может длиться вечно». По ее мнению, участие артистов в «голой» вечеринке — это их личное дело.

«Может, это была, на ваш взгляд, неудачная вечеринка, может, хотелось гламура, а получилось как получилось, может быть, вам не нравится на это все смотреть, но, простите, куда и когда взрослым людям ходить с голой попой — это их личное дело. Мир несправедлив — был, есть и будет всегда. Где-то убивают, где-то голодают дети, а где-то в это время пьют шампанское. Никакой траур не может длиться вечно», — заявила журналист.

Режиссер Сарик Андреасян отменил запланированное интервью с Собчак из-за ее участия в мероприятии Ивлеевой. Деятель искусства подчеркнул, что не желает даже находиться рядом с ней.

Певица Лолита Милявская назвала ироничной «голую» вечеринку и попросила всех оставаться людьми. Также она заявила, что не желает оправдываться.

«Знаете, чем живой человек от мертвого отличается? Живой анализирует происходящее, понимает, делает выводы, работает над ошибками. И, наверное, ну даст Бог, я в последний раз возвращаюсь к теме вечеринки, которую назвали „голой“. Названа она была так, конечно же, иронично, и в последний раз хочу подчеркнуть, что шли мы на арт-выставку, арт-объект», — прокомментировала исполнительница.

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