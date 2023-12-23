«Ивлеева будет следующей»: кому из звезд «голой» вечеринки грозит арест Глава ФПБК Бородин: Ивлеева будет следующей, кого арестуют после вечеринки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин уверен, что арест рэпера Vacio не будет единственным после «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой. Кого из звезд еще могут привлечь к ответственности?

Грозит ли арест Ивлеевой

По словам Бородина, блогер, организовавшая скандальную вечеринку в московском клубе «Мутабор» 20 декабря, станет следующей после рэпера Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), кто попадет под административный арест.

«Это мракобесие. Арестовали первого извращенца, по-другому никак не скажу, на 15 суток. Я думаю, что Ивлеева будет следующей», — заявил глава ФПБК в комментарии «360».

Бородин добавил, что благодарен сотрудникам силовых структур, которые оперативно сработали по запросу общества, недовольного открытой пропагандой ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Кого из участников «голой» вечеринки уже арестовали

На настоящий момент к ответственности привлекли только рэп-исполнителя Vacio, который пришел на мероприятие обнаженным с носком Balenciaga на гениталиях. 22 декабря Лефортовский суд Москвы оштрафовал его на 200 тыс. руб. и приговорил к 15 суткам ареста за нарушение общественного порядка и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Позднее рэпер записал видеообращение, в котором принес извинения и заявил, что не поддерживает ЛГБТ.

«Приношу извинения за то, что оскорбил чувства многих людей в столь тяжелое время для нашей страны. Я придумал свой образ и хотел удивить публику, которая присутствовала на этом закрытом мероприятии. И в итоге был замешан в видео с участниками вечеринки, которых я абсолютно не знаю», — сказал он.

Фото: t.me/moscowcourts Vacio

Кому еще может грозить арест из участников «голой» вечеринки

Адвокат Сергей Жорин в комментарии 5-tv.ru заявил, что компетентные органы точно предпримут определенные меры по отношению к организаторам «голой» вечеринки, но будут и исключения: самые «яркие и именитые» избегут ответственности, однако Ивлеевой на фоне других это сделать будет сложнее всего.

При этом он подчеркнул, что звездам российского шоу-бизнеса, участвовавшим в скандальном мероприятии, вряд ли грозит уголовное преследование.

«Видя тенденции последнего времени, можно предположить, что все-таки какие-то последствия наступят после этой вечеринки. Я искренне надеюсь, что уголовного преследования не будет в отношении участников и организаторов. Но, возможно, к административной ответственности привлекут, может быть, какие-то штрафы назначат. Или инициируют проверки фискальные органы», — констатировал Жорин.

В то же время адвокат Вадим Багатурия в комментарии NEWS.ru отметил, что конкретно за откровенные наряды участникам вечеринки Ивлеевой ничего не грозит.

«Чтобы завести дело за пропаганду нетрадиционных ценностей, на этих видео должны быть сцены демонстрации однополой любви. „Голые“ наряды в нашем обществе рассматривают лишь как элемент кринжа, невоспитанности или эпатажа. Но под критерии нарушения каких-либо законов РФ это не подходит», — указал юрист.

Что еще грозит звездам после «голой» вечеринки Ивлеевой

Ряд российских чиновников осудили участников резонансного мероприятия и призвали бойкотировать артистов, которые посетили вечеринку Ивлеевой. В частности, с такой инициативой выступили глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, депутаты Госдумы Виталий Милонов, Александр Шолохов и Дмитрий Гусев.

23 декабря стало известно, что ФПБК начал работать над тем, чтобы лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста России. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил глава организации Виталий Бородин.

«Мы в понедельник готовим официальное обращение к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой, чтобы депутаты разобрали эту историю, внесли поправки в законодательную базу», — рассказал он

Бородин добавил, что ФПБК намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину по этому вопросу.

«Надо будет писать президенту, так как он наш гарант. Мы ставим вопрос конкретно — лишить Киркорова звания народного артиста», — заключил руководитель ФПБК.

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