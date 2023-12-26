«Голая» вечеринка Ивлеевой: последние новости 26 декабря, что изменилось SHOT: с Ивлеевой хотят взыскать 1 млрд рублей за «голую» вечеринку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

В московском клубе Mutabor в Москве 20 декабря состоялась «голая» вечеринка блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Мероприятие обернулось скандалом. В чем причина, какие последние новости известны?

Кто хочет взыскать с Ивлеевой 1 млрд рублей

Члены инициативной группы во главе с актером и продюсером сериала «Бригада» Александром Иншаковым хотят взыскать 1 млрд рублей с Анастасии Ивлеевой за «голую» вечеринку, под коллективным иском уже подписались 23 человека, пишет SHOT.

«Максимально большой штраф этой даме. Я бы обозначил хотя бы порядка миллиарда рублей для начала», — прокомментировал Иншаков.

Он отметил, что мероприятие представляется ему чем-то «за гранью разумного». Также Иншаков заявил, что в отношении таких вечеринок «все должно быть очень жестко».

«Людей надо наказывать, лишать их званий, не давать возможность появляться на экране», — считает продюсер.

Адвокат Александр Трещев сообщил, что к их коллективному иску может присоединиться «вся страна». По его словам, в других странах блогеры и лидеры общественного мнения не ведут себя так и «не воспевают все то, что во всем мире осуждается».

Иск готовятся подавать в Хамовнический суд Москвы. Если требования в размере 1 млрд рублей удовлетворят, то средства обещают направить в один из фондов поддержки участников спецоперации и их семей.

Какими последствиями обернулась «голая» вечеринка для Ивлеевой

Анастасию Ивлееву после «голой» вечеринки призвали проверить на достоверность предоставленных сведений о доходах после того, как она показала украшение за 23 млн рублей. С таким заявлением в Генпрокуратуру обратился Виталий Бородин.

Сама телеведущая сначала сказала, что рада тому, что ее мероприятие вызвало резонанс, однако позже опубликовала в соцсетях видеосообщение с извинениями. Она пообещала, что отправит финансовые средства с продажи билетов на вечеринку на благотворительность.

Кто из гостей «голой» вечеринки уже извинился

Рэпер Денис Устименко-Вейнштеин (Джиган) присутствовал на «голой» вечеринке вместе с супругой блогером Оксаной Самойловой. Сразу после мероприятия он заявил, что событие было «отвратным пранком» и он быстро с него ушел.

«Мероприятие отвратное, какой-то пранк. Такое ощущение, что Настя пранканула всех адекватных людей, кто там был. Мы с Оксаной быстро уехали. Публика и место крайне не понравились», — прокомментировал Джиган.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Рэпер Денис Устименко-Вейнштеин (Джиган)

«Не ожидали мы такой вечеринки», — написала Самойлова в микроблоге, поставив смущенный эмодзи.

Рэпера Николая Васильева (Vacio), который пришел на вечеринку в одном носке Balenciaga на гениталиях, был привлечен к ответственности после мероприятия. Лефортовский суд Москвы оштрафовал его на 200 тысяч рублей, а также приговорил к 15 суткам ареста за нарушение общественного порядка и пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). После вынесения приговора музыкант записал видеообращение, в котором принес извинения.

Народный артист России Филипп Киркоров обсудил «голую» вечеринку с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым. Поп-король признался, что был в шоке от увиденного, так как изначально его пригласили на новогодний бал.

«У меня ума хватило туда дальше не пойти. Я просто обещал ей, она у меня в клипе снималась. Ивлеева меня пригласила, сказала, что будет новогодний бал, дресс-код naked. Я заморочился, надел Dolce & Gabbana, Balenciaga. А потом, когда я вошел и увидел это... Сразу сказал своей помощнице Кате: „Только бэкстейдж и цветочки“. И на выход», — сказал Киркоров.

Телеведущая Ольга Орлова после посещения мероприятия заявила, что «все ошибаются».

«Скажу лично от себя: конечно, на публичных людях лежит гораздо больше ответственности за то, что они делают, и спрос с них в сто раз выше, чем с остальных. Но никто не идеален, мы все ошибаемся. И, наверное, еще не один раз ошибемся. Признаю, что это был перебор, выводы сделаны, будем работать над собой дальше. Все, тема закрыта», — оправдалась она в соцсетях.

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