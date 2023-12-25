Составлен список звезд, которых наказали за участие в вечеринке Ивлеевой

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Звезды российского шоу-бизнеса в ночь с 20 на 21 декабря посетили вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голый»), которая вызвала общественный резонанс. Для кого из гостей участие в мероприятии обернулось последствиями?

Какими последствиями для Ивлеевой обернулась «голая» вечеринка

Анастасию Ивлееву после организации вечеринки просят проверить на неуплату налогов. С соответствующим обращением в Генпрокуратуру обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Он попросил правоохранительные органы проверить соответствие данных о доходах блогера к ее налогам, уплаченным за период с 1 декабря 2020 года.

Внимание к доходам Ивлеевой также привлекло ее украшение с замбийским изумрудом, которое она надела на вечеринку. На ее бедрах находилось колье из белого золота. Цепь была украшена бриллиантами, общий вес изделия составляет 40 каратов. Стоимость ювелирного украшения оценивается в 23 млн рублей.

По данным Telegram-канала Diana Spletni Live, украшение забрали у Ивлеевой сразу после окончания вечеринки, предположительно оно было взято в аренду.

Чем вечеринка обернулась для рэпера VACIO

Самым обсуждаемым гостем вечеринки Ивлеевой стал рэпер VACIO, который пришел в клуб в одном носке Balenciaga на гениталиях. После мероприятия он получил 15 суток ареста за хулиганство, а также штраф за пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

После вынесения приговора VACIO записал видео с извинениями.

«Приношу извинения за то, что оскорбил чувства многих людей в столь тяжелое время для нашей страны. Я придумал свой образ и хотел удивить публику, которая присутствовала на этом закрытом мероприятии. И в итоге был замешан в видео с участниками вечеринки, которых я абсолютно не знаю», — сказал он.

Фото: t.me/moscowcourts Vacio

Какие последствия для Филиппа Киркорова

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что после участия в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой директор МХАТа им. Горького Владимир Кехман отменил частное выступление певца Филиппа Киркорова в театре.

«По моим данным, речь шла о крупной компании, которая провела корпоратив в театре. Заплатили большие деньги, сверх этого Кехман заставил заплатить 5 млн за обязательный кейтеринг. А потом сказал, что Киркоров отменяется и причина его отмены — «звонок из АП». А вот своим друзьям озвучил другую версию — что это его акт самоцензуры, чтобы «абы чего не вышло», — рассказала журналист.

Сам Филипп Киркоров утверждает, что у него «хватила ума» надолго не оставаться на вечеринке. По словам артиста, он сделал в клубе несколько снимков, после чего удалился.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

Какие последствия для Ксении Собчак

Режиссер Сарик Андреасян отменил интервью с Ксенией Собчак после ее участия в «голом» мероприятии. Они должны были встретиться в феврале для записи видео.

Андреасян заявил, что больше не хочет быть рядом с Собчак. Он назвал себя скучным человеком, который хотел бы постареть «достойно, не оскорбляя солдат на фронте, их матерей и в целом огромное количество аудитории своими инфантильными поступками».

«Надо понимать, что любой известный и значимый артист — это лицо своей семьи, своего окружения и, как бы это пафосно не звучало, лицо государства», — уточнил Андреасян.

По мнению режиссера, некоторые представители «богемы» «не чувствуют берегов» и не совсем понимают, что происходит в мире.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Режиссер Сарик Андреасян

Что произошло на вечеринке Анастасии Ивлеевой

Вечеринка Ивлеевой состоялась 22 декабря в московском клубе Mutabor. На мероприятия были приглашены артисты российской эстрады, блогеры, телеведущие и журналисты. Среди гостей были замечены певцы Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), Анна Asti, рэперы Денис Устименко-Вейнштеин (Джиган) с супругой Оксаной Самойловой, Николай Васильев (VACIO), журналисты Ксения Собчак и Саша Сулим, блогер Мария Миногарова, стилисты Олег Горчанин, Гоша Карцев, Карина Нигай и телеведущая Алена Водонаева. Все они появились в клубе в откровенных нарядах.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

Вечеринка вызвала общественный резонанс. На нее обратили внимание депутаты, артисты и даже военнослужащие. Последние призвали бойкотировать новогодние шоу, если из них не вырежут кадры с участием певцов, которые присутствовали на мероприятии Ивлеевой. Актриса Мария Шукшина поставила под сомнение моральные качества героев мероприятия, в зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил NEWS.ru, что происходящее напомнило ему «стадо обезьян, ограбивших магазины ювелирных изделий и нижнего белья».

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