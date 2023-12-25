«Голая» вечеринка Ивлеевой. Осудили или поддержали ее на Западе? Журналисты The Sun назвали отвратительной «голую» вечеринку Ивлеевой

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Филипп Киркоров и Анастасия Ивлеева

Западные журналисты в своих статьях сделали множество упоминаний о «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, прошедшей недавно в московском клубе Mutabor. Что они пишут?

Как на Западе отреагировали на «голую» вечеринку

Западные СМИ назвали мероприятие Анастасии Ивлеевой «непристойной вечеринкой». Издание The Sun охарактеризовало событие как «отвратительную вечеринку „Содом и Гоморра“, на которой присутствовала большая часть российской медиаэлиты и даже крестница президента России Владимира Путина». Под «крестницей Путина» журналисты подразумевают телеведущую Ксению Собчак, хотя она подобное отрицала. По ее словам, российский лидер действительно находился в церкви во время крещения, но роль крестного отца выполнял не он.

«Я встречалась с ним только на печальных годовщинах смерти моего отца. Никакой другой связи с Владимиром Путиным у меня нет и не было», — объясняла она.

Daily Mail указало, что мероприятие «вызвало возмущение среди российских пропагандистов». По их мнению, вечеринка стала неуважением к солдатам, находящимся на спецоперации.

«За вход на скандальную вечеринку в ночном клубе Mutabor надо было заплатить около $11 тысяч. Вечер был организован влиятельной российской медиаперсоной Анастасией Ивлеевой, которая пришла в бриллиантовой цепочке стоимостью $250 тысяч», — написали журналисты Business Insider.

Newsweek подчеркнуло, что пришедшие на мероприятие артисты могут быть привлечены к ответственности.

Авторы The Washington Post отметили, что «голая» вечеринка вызвала гнев российских политиков и православных активистов. Теперь они призывают наказать посетивших мероприятие звезд за нарушение законов, запрещающих пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

«Это в очередной раз свидетельствует о резком сдвиге России к консерватизму», — пишут журналисты.

Кто из знаменитостей был на «голой» вечеринке

«Голую» вечеринку посетили певцы Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), Анна Asti, рэперы Денис Устименко-Вейнштеин (Джиган) с супругой Оксаной Самойловой, Николай Васильев (Vacio), журналисты Ксения Собчак и Саша Сулим, блогер Мария Миногарова, стилисты Олег Горчанин, Гоша Карцев, Карина Нигай, Вика Салават и телеведущая Алена Водонаева.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ксения Собчак

Какими последствиями для Ивлеевой обернулась «голая» вечеринка

Анастасию Ивлееву после «голой» вечеринки призвали проверить на достоверность предоставленных сведений о доходах после того, как она показала украшение за 23 млн рублей. С таким заявлением в Генпрокуратуру обратился Виталий Бородин. Он попросил правоохранительные органы проверить соответствие данных о доходах телеведущей с ее налогами, уплаченными за период с 1 декабря 2020 года.

Сама Ивлеева сначала заявила, что рада тому, что ее мероприятие вызвало резонанс, но позже опубликовала в соцсетях видеосообщение с извинениями и пообещала, что отправит деньги с продажи билетов на вечеринку на благотворительность.

Кого арестовали после «голой» вечеринки

После мероприятия к ответственности привлекли рэпера Николая Васильева (Vacio), который пришел на вечеринку в одном носке Balenciaga на гениталиях. Лефортовский суд Москвы оштрафовал музыканта на 200 тысяч рублей и приговорил к 15 суткам ареста за нарушение общественного порядка и пропаганду ЛГБТ.

После вынесения приговора Vacio записал видео с извинениями.

Кого хотят лишить звания народного артиста после «голой» вечеринки

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин выступил с инициативой лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста из-за участия в «голой» вечеринке. Идею поддержал зампредседателя думского комитета по культуре Александр Шолохов.

Кроме того, по информации Ксении Собчак, после мероприятия директор МХАТа им. Горького Владимир Кехман отменил частное выступление музыканта в учреждении. По словам телеведущей, руководитель отказал крупной компании, заказавшей концерт Киркорова, сославшись на звонок из администрации президента.

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