Последние новости шоу-бизнеса 19 января: что с Волочковой и Лолитой

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова оказалась в центре скандала после слитого в Сеть видео с актером Никитой Джигурдой, а певица Лолита Милявская рассказала, на что она рассчитывает в случае прекращения концертной деятельности из-за «отмены». Какие еще последние новости шоу-бизнеса известны, в чем обвинили актера Никиту Кологривого и почему рэпер Элджей покинул лейбл певицы Анны Асти?

Какие новости известны про Волочкову

Анастасия Волочкова оказалась в центре скандала после слитого в Сеть видео, где она танцует с Никитой Джигурдой. Сначала танец выглядит вполне обычным, но в середине ролика артист становится перед балериной на колени, стягивает с ее бедер спортивные штаны и начинает целовать нижнее белье между ног.

В ответ на действия Джигурды танцовщица разводит руками и улыбаясь смотрит в камеру. Затем действие сменяется продолжением танцев и объятиями.

Волочкова обвинила в сливе видео Джигурду и сказала, что больше не считает его своим другом. Актер в ответ не стал извиняться. По его словам, он не имеет отношения к публикации ролика, а выложить его мог оператор, снимавший «закрытую репетицию спектакля для взрослых», или сама Волочкова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Никита Джигурда

17 января балерина собрала пресс-конференцию в Москве, в ходе которой отметила, что зря осудила Джигурду за публикацию ролика. Она объяснила, что не до конца разобралась в ситуации и уверена, что шоумен не сливал кадры в интернет.

При этом Волочкова подчеркнула, что теперь вряд ли продолжит дружить с Джигурдой, так как он перестал отвечать на ее звонки и не пришел на пресс-конференцию.

Какие новости известны про Лолиту

В конце декабря Лолита Милявская столкнулась с отменой концертов в России после участия в «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой.

Недавно артистка пошутила, что не боится остаться без работы.

«Рассчитываю на пенсию и Onlyfans. Последнее — шутка», — сказала она.

Лолита отметила, что больше переживает не за себя, а за организаторов мероприятий и свою команду.

«Люди, отменяющие концерты, лишают зарплат минимум человек 50 за каждый концерт. Дело не во мне. Я люблю своего зрителя, и он доказал, что любит меня. Это не оценить материально. Но за сотрудников и организаторов я переживаю. Им хватило двух лет коронавируса без работы», — объяснила исполнительница.

Ранее сообщалось, что Милявскую могут оштрафовать на 200 тысяч рублей из-за израильского паспорта. По данным Telegram-канала SHOT, в Генпрокуратуру обратился глава ФПБК Виталий Бородин, который напомнил, что у артистки, помимо российского, есть также израильский паспорт.

«Сама Милявская этого никогда не скрывала и рассказывала, что получила его в 15 лет после смерти отца, который был выдворен в Израиль. По закону Лолита должна была уведомить органы МВД о наличии у нее второго гражданства, однако сделала ли она это, неизвестно. Теперь общественник просит проверить, подавала ли Лолита в российскую полицию необходимые документы и, если нет, наказать ее по статье 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства). Сама Лолита сейчас продолжает оставаться без концертов после „голой“ вечеринки Насти Ивлеевой. По словам певицы, она не отчаивается и продолжает жить обычной жизнью», — сообщил источник.

Какие новости известны про Кологривого

Коллеги Никиты Кологривого заявили СМИ, что он употребляет запрещенные вещества и унижает женщин-ассистенток на съемках. Источники Telegram-канала iGustal утверждают, что актер выбирает себе «жертву» из персонала, за которую никто не может заступиться, и «вымещает на ней злость».

«Во-первых, употребляет на съемках как не в себя разные виды препаратов. Во-вторых, выбирает из киношного персонала жертв, за которых никто заступиться не может (как правило, это женщины-ассистентки), и вымещает на них всю злость — орет, унижает и так далее», — пишет источник.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Никита Кологривый

Кроме того, по информации Telegram-канала O!News, звезда сериала «Слово пацана» имеет долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Так, в базе ведомства числится неоплаченный налог Кологривого на 45 866 рублей.

«10 января ФНС выложила в свою базу неоплаченный налог Кологривого на 45 866 рублей. Это, судя по всему, страховой социальный взнос с ИП. У Кологривого есть такой статус с 2021 года», — пишут авторы канала.

Какие новости известны про Элджея

Рэпер Алексей Узенюк (Элджей) тайно вышел из лейбла Анны Асти после «голой» вечеринки своей экс-супруги Анастасии Ивлеевой. По данным Telegram-канала SHOT, музыкант сейчас улетел в Таиланд, чтобы «переждать катастрофические последствия мероприятия».

«Элджей тайно вышел из лейбла Анны Асти, чтобы не лишиться выступлений в России: по данным SHOT, рэпер сейчас улетел в Таиланд, чтобы переждать катастрофические последствия „голой“ вечеринки своей бывшей жены Насти Ивлеевой. Ранее Элджей развелся с Ивлеевой пару лет назад», — сообщили авторы канала.

По всей видимости, Элджей не хочет, чтобы «отмена» коснулась и его, при этом сам рэпер на вечеринке Ивлеевой замечен не был, сообщил источник.

«Но после скандальной „голой“ вечеринки бывшей жены Элджей решил забрать свои шмотки и обрубить все связи с участниками вакханалии, в том числе и с Анной Асти, которая пела у Ивлеевой. У владелицы лейбла начались серьезные проблемы, сорвался концерт в Gipsy, а общественники потребовали лишить недавно полученного российского гражданства», — напомнил SHOT.

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