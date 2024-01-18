Бывший муж Ивлеевой покинул РФ: чего боится Элджей, при чем тут Асти

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Рэпер Алексей Узенюк (Элджей) вышел из лейбла певицы Анны Асти после «голой» вечеринки своей экс-супруги телеведущей Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. В чем причина, какие подробности известны?

Что известно о лейбле Асти

В сентябре 2023 года Анна Асти запустила свой музыкальный лейбл под названием Fenix Music. Премьера прошла в Петровском путевом дворце в Москве.

Она рассказывала, что в лейбл вступили такие артисты, как Элджей, Коста Лакоста, Лолита Милявская, Александр Степанов (ST), ЧИНА, RSAC, Найк Борзов и другие.

Почему Элджей ушел из лейбла Асти

После «голой» вечеринки Элджей тайно вышел из лейбла Анны Асти и улетел в Таиланд, чтобы, по данным SHOT, «переждать катастрофические последствия мероприятия».

«Элджей тайно вышел из лейбла Анны Асти, чтобы не лишиться выступлений в России: по данным SHOT, рэпер сейчас улетел в Таиланд, чтобы переждать катастрофические последствия „голой“ вечеринки своей бывшей жены Насти Ивлеевой. Ранее Элджей развелся с Ивлеевой пару лет назад», — пишут авторы канала.

По всей видимости, артист не хочет, чтобы «отмена» коснулась и его, при этом сам рэпер на вечеринке Ивлеевой замечен не был, сообщил источник.

«Но после скандальной „голой“ вечеринки бывшей жены Элджей решил забрать свои шмотки и обрубить все связи с участниками вакханалии, в том числе и с Анной Асти, которая пела у Ивлеевой. У владелицы лейбла начались серьезные проблемы, сорвался концерт в Gipsy, а общественники потребовали лишить недавно полученного российского гражданства», — напомнил SHOT.

Что известно о райдере Элджея

SHOT сообщил, что теперь менеджер Элджея при планировании корпоративов уточняет, что никакого отношения к лейблу Анны Асти музыкант не имеет. По информации источника, концерт артиста в России стоит 4 млн рублей.

«Спеть про рваные джинсы на мероприятии в РФ, по нашей информации, он готов за 4 млн рублей. Но только при условии, что в его гостиничном номере будет большой телевизор с приставкой PS5 и играми (Mortal Kombat XL, NBA 2K19, FIFA19, UFC 2, NHL 19 и Tekken 7), а в гримерке — два литра водки, бутылка коньяка и коктейли „Кровавая Мэри“. Сам Элджей сейчас отдыхает в Таиланде, поэтому организаторам придется еще и оплатить ему перелет», — уточняют журналисты.

Что известно об отношениях Элджея и Ивлеевой

Анастасия Ивлеева вышла замуж за Элджея в 2019 году. В 2021 году пара развелась.

Фото: vk.com/sayonaraboy Алексей Узенюк (Элджей), Анастасия Ивлеева

«Леше нужно было выйти из зоны комфорта, чтобы заниматься творчеством. Говорят же — художник должен быть голодным. Кого вдохновит и мотивирует уютный дом и налаженный быт? Спустя две недели такого автономного состояния мы поняли, что произошла перемена и она не в пользу нас двоих. Мы просто продолжали жить в этом, прислушиваться к себе еще больше. Все это длилось на протяжении месяцев четырех. Я не могу сказать, что это легко. Что мы друг друга разлюбили и все: „Давай, чао-какао!“ Нет, это сложно, очень больно и тяжело», — делилась блогер.

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