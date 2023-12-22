Обыски на «голой вечеринке»: что сняли камеры, изъяли ли кровать с Ивлеевой

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Продолжение «голой вечеринки» телеведущей Анастасии Ивлеевой задержалось из-за обысков. Что изъяли силовики, кто попал на камеры видеонаблюдения?

Что случилось на втором дне «голой вечеринки» Ивлеевой

Вечером 21 декабря в столичном клубе Mutabor должно было состояться продолжение «голой вечеринки». Около 23 часов СМИ и Telegram-каналы начали писать, что силовики заблокировали вход в заведение. Telegram-канал SHOT сообщал, что сотрудники силовых структур, предположительно, проверяли заведение на пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Около клуба дежурила бригада скорой помощи. Спустя час сотрудники прокуратуры собрали нужные материалы, в том числе записи с камер видеонаблюдения, и покинули заведение.

Из-за задержки, которую организаторы объясняли «техническими неполадками», около клуба собралась большая толпа желающих попасть на мероприятие. Вход на него был свободный, билеты стоили от 2,5 тысячи рублей до 1 млн. В последнем случае посетители могли рассчитывать на «VIP-студию», рассчитанную на 10 человек.

После часа ожидания людей все же начали пускать в клуб. Отмечалось, что при входе охрана просила гостей поправить одежду, если у тех были заметны голые части тела. Около 23 часов вечеринка должна была быть в самом разгаре, однако из-за задержки к 23:30 в клубе было только около 30–40 человек.

Около трех часов ночи Ивлеева появилась на мероприятии. Она выступала на сцене под ремикс-трек песни KINO исполнителей Кассета и THE DAWLESS. Блогер жестами выражала свою любовь публике и танцевала вместе с посетителями клуба. В частности, она отправила в толпу воздушные поцелуи и показала пальцами сердечки. Девушка была одета в непрозрачное темное платье с тонкими бретелями, украшенное рисунком паутины. Ивлеева провела за dj-пультом на сцене около 40 минут, отмечают журналисты.

20 декабря на сцене клуба установили кровать с анимированными изображениями Ивлеевой и все желающие могли полежать рядом с ней. Была ли кровать на второй вечеринке и изъяли ли ее — не сообщается.

Около четырех утра «голая вечеринка» в Mutabor подошла к концу. В это время блогер уехала из клуба в сопровождении четырех охранников.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде

Кто из знаменитостей был на второй «голой вечеринке» Ивлеевой

Единственной знаменитостью, посетившей вторую часть скандального мероприятия, стала сама блогер. Ивлеева отказалась отвечать на вопрос журналистов о возможных последствиях «голой вечеринки» в московском клубе Mutabor.

«Анастасия, можно один вопрос. Как вы думаете, не будет ли последствий у вас после вчерашней вечеринки?» — поинтересовался корреспондент.

«Без комментариев», — ответила Ивлеева.

Что грозит Ивлеевой за «голую вечеринку»

Клуб Mutabor в Москве могут закрыть после «голой вечеринки» со звездами, сообщал Telegram-канал Mash. Проверить заведение на предмет нарушений потребовали члены движения «Сорок сороков». При этом звездам, которые присутствовали на вечеринке Ивлеевой, не грозит никакое наказание — об этом рассказал NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, даже если в Сеть и попал нарушающий закон контент, то ответственность за это будет нести тот, кто его выложил.

«Чтобы завести дело за пропаганду нетрадиционных ценностей, на этих видео должны быть сцены демонстрации однополой любви. „Голые“ наряды в нашем обществе рассматривают лишь как элемент кринжа, невоспитанности или эпатажа. Но под критерии нарушения каких-либо законов РФ это не подходит», — объяснил правозащитник.

До этого были опубликованы фотографии с «голой вечеринки» со знаменитостями. В числе гостей Ивлеевой были такие звезды шоу-бизнеса, как Филипп Киркоров и Дима Билан, певица Лолита, журналистка Ксения Собчак и рэпер Джиган. Также были замечены малоизвестные рэп-исполнители, на которых из одежды был только носок.

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