Нерукопожатные звезды, хайп Орбакайте, долги Смольянинова: что будет дальше

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Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков заявил, что на сегодняшний день в России работает целый ряд деятелей культуры, которые не поддерживают государственную политику, а потому являются «нерукопожатными», продюсер Сергей Лавров высказал мнение, что певица Кристина Орбакайте пиарится за счет своей матери Аллы Пугачевой, а СМИ узнали, что уехавший из России Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) оставил на родине долги — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Кто из деятелей культуры удостоился титула «нерукопожатных»

По мнению Михалкова, нерукопожатными в первую очередь являются артисты, которые не одобряют власти России и выбранный курс, но остаются в стране ради заработка. Режиссер уверен, что нерукопожатные артисты даже опаснее, чем уехавшие из России. По его словам, таких деятелей культуры либо не видят, либо стараются не замечать. Глава Союза кинематографистов призвал «отделить зерна от плевел».

«Те, кто уехал, — они видны. А вот думающие так же и делающие так же за спиной, но остающиеся, чтобы не терять то, что могут здесь заработать, потому что в другом месте заработать не могут, — это как раз те самые, кто по-настоящему нерукопожатный», — отметил Михалков.

По словам режиссера, как бы человек ни относился к происходящему, в основе его заявлений должны быть любовь и уважение к России. Михалков уверен, что все высказывания публичных людей не должны быть продиктованы желанием понравиться кому-либо.

«Дело не в репрессиях, а в том, что, если ты живешь в этой стране, ты можешь бороться с проблемами в этой стране. Ты можешь говорить вслух, что ты думаешь, что тебе не нравится. Но в основе твоего отношения должна быть любовь и уважение. А не желание понравиться кому-то другому. Вот и все», — констатировал режиссер.

До этого Михалков негативно высказался о музыканте Андрее Макаревиче (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сбежавшем из РФ. Чтобы охарактеризовать беглого артиста, он привел его собственные слова, сказанные об услугах в Израиле.

«А для Макаревича родина там, где быстрее доставка», — сыронизировал он.

Сам Макаревич ранее посетовал на неторопливость доставки в Израиле. По его словам, в России привыкаешь, что заказанные товары привозят через три-четыре часа, тогда как в Израиле их привозят через четыре дня. Музыкант жаловался, что мастера надо ждать две недели, при этом стоимость его услуг достаточно высока. Михалков подчеркнул, что для таких, как Макаревич, неважно, где находится родина. Им важнее находиться там, где удобнее, считает он.

По словам Михалкова, музыкант всю жизнь находился под влиянием Запада, при этом зарабатывал деньги в России. Режиссер обвинил Макаревича в том, что он взращивал в себе и своих поклонниках явную русофобию, в то же время считая себя «русской элитой».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Никита Михалков

Как Орбакайте пиарится на матери

После прошедших гастролей Кристины Орбакайте в Израиле многие поклонники и хейтеры заметили, что певица активно использует имидж матери. Она спела ее песню, цитировала ее высказывания, на экране транслировали архивные фото Пугачевой. Орбакайте также исполнила свой новый хит «Алла будет петь». В качестве одного из сценических костюмов артистка выбрала балахон в стиле Примадонны и пела с характерной пугачевской хрипотцой.

По мнению Лаврова, Орбакайте всегда активно использовала имя и образ матери, не только на недавних концертах в Израиле. Он добавил, что существует мнение, которое гласит, что если бы не Пугачева, то такой артистки, как ее дочь, вообще не было бы. По его наблюдениям, Кристина копировала интонации Примадонны во время шоу. Вместе с тем продюсер отметил, что сейчас не самое лучшее время для пиара на образе Пугачевой, поскольку большая часть российской аудитории ее ненавидит.

«Многие считают, что если бы не мама, то не было бы певицы Кристины Орбакайте. Там нет таких хороших вокальных данных, и она в принципе всегда выезжала на имени мамы. На концертах она говорила с интонациями Пугачевой: «Друзья, если бы не вы... Спасибо вам большое за то, что вы есть, я есть благодаря вам». Это ее мама научила», — заявил Лавров.

Несмотря на громкое имя родительницы, залы на концертах Орбакайте не оказались забиты на 100%. Лавров предположил, что причиной этому является тот факт, что с началом палестинской войны многие русскоговорящие эмигранты уехали из Израиля. По его словам, в России у певицы также никогда не было аншлагов. По его мнению, 600–700 человек на концерте для нее — это вполне нормально и ожидаемо, в России в Домах культуры она собрала бы примерно такое же количество народа.

«Не надо забывать, что Израиль находится в статусе войны и настроение там не самое концертное. На концерты российских звезд ходит русскоговорящая публика, а, как началась история с Палестиной, эта публика из Израиля свинтила, ее осталось там немного», — отметил Лавров.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Кристина Орбакайте

Смольянинов сбежал из России от долгов?

Как сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на документы, уехавший артист оставил долг в размере 164 тысячи рублей. Как оказалось, он не оплатил кредиты и штрафы.

Агентство сообщило, что из общей суммы почти 100 тысяч рублей — долг по кредиту. Актер также не оплатил штраф за дискредитацию российской армии в размере 30 тысяч рублей и взыскание на шесть тысяч рублей. Помимо этого, за 40-летним актером числится 14 штрафов ГАИ на 18 тысяч рублей и штраф за парковку на 13 тысяч рублей.

Уехавший из страны артист в настоящий момент выступает в европейских странах. Его последний концерт состоялся в Риге и не вызвал восторга у поклонников. Пользователи Сети и вовсе посчитали, что артисту приходится «петь себе на ужин». Некоторые при этом удивились, что в зале «никого не вырвало» от «завываний» певца. По мнению продюсера Павла Рудченко, причиной провального концерта является тот факт, что Смольянинов популярен только в России.

«Монотонные завывания на одной ноте в комнате на 20 человек. Ну что сказать? Это успех. <...> Просто шлак. В этом огромном зале никого не вырвало?» — отметили комментаторы.

Пользователи также предположили, что Смольянинову приходится платить людям, чтобы в него не кидались помидорами. Либо, считают они, их близких взяли в заложники, а их самих заставили смотреть концерт.

«Ребята, ну как можно так позориться? Совершенно нет голоса, совсем не умеет петь и лезет на сцену. А слушатели кто? Это называется «опустился ниже некуда». Смольянинов, не позорь своих родителей», — написали зрители.

Из России Смольянинов уехал после начала СВО. За границей актер заявлял, что его не волнует будущее России, даже если будет одна область, а все остальное превратится в радиоактивный пепел. В Сети также появились его фотографии со значком запрещенной в России террористической организации.

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