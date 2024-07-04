Артур Смольянинов оставил в России долги по кредитам Актер Смольянинов задолжал в РФ по кредитам и штрафам 164 тысячи рублей

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Уехавший из России в 2022 году актер Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) оставил долг в размере 164 тысячи рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на документы. Он не оплатил кредиты и штрафы.

Агентство сообщило, что из общей суммы почти 100 тысяч рублей — долг по кредиту. Актер также не оплатил штраф за дискредитацию российской армии в размере 30 тысяч рублей и взыскание на шесть тысяч рублей. Помимо этого, за 40-летним актером числится 14 штрафов ГАИ на 18 тысяч рублей и штраф за парковку на 13 тысяч рублей.

Ранее пользователи соцсетей раскритиковал концерт под названием «Слова и музыка», с которым Смольянинов выступил в Риге перед полупустым залом. Они допустили, что актеру приходится «петь себе на ужин».

По мнению продюсера Павла Рудченко, провал Артура Смольянинова связан с отсутствием популярности за пределами РФ. Он допустил, что актер может играть в спектаклях, и даже в главной роли.

Из России Смольянинов уехал после начала СВО. За границей актер заявлял, что его не волнует будущее России, даже если будет одна область, а все остальное превратится в радиоактивный пепел. В Сети также появились его фотографии со значком запрещенной в России террористической организации.