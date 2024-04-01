Опубликован список артистов, которые могут обанкротиться вслед за «Би-2» Актеры Назаров и Смольянинов могут обанкротиться вслед за «Би-2»

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Дмитрий Назаров

Актеры Дмитрий Назаров и Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) попали в составленный NEWS.ru список артистов, которые могут обанкротиться вслед за рок-группой «Би-2». В конце марта лидер коллектива Лева (Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сообщил, что группа осталась без денег.

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник считает, что покинувшим страну артистам не удастся избежать участи «Би-2». По его мнению, все они имеют перспективы потерять всё. В качестве примера звезд, у которых «изначально не было мозгов», он привел народного артиста России Дмитрия Назарова и актера Артура Смольянинова.

Например, Дмитрий Назаров, который пишет паскудные стишки. Посмотрите, на кого он стал похож! Или Смольянинов недалекий. У них изначально не было мозгов, — сказал продюсер.

Известно, что у Назарова имеются и накопления на иностранных счетах, которые помогают жить без постоянной работы. В одном из интервью Назаров сообщил, что не нуждается в чьей-либо материальной помощи и не жалуется на отсутствие денег. Тем не менее доходы Назарова после переезда за границу резко сократились.

Смольянинов уехал за границу после начала СВО. Актер заявлял, что его не волнует будущее России, даже если будет одна область, а все остальное превратится в радиоактивный пепел. Telegram-канал Readovka 19 марта опубликовал фотографии, на которых Смольянинов изображен с гитарой, при этом на его груди закреплен значок запрещенной в России террористической организации.

Ранее юрист Иван Соловьев предложил лишить Назарова звания народного артиста после того, как актер сочинил стихотворение о теракте в «Крокусе». Он не стал выражать соболезнования семьям и близким погибших, зато осудил россиян за дискуссию о смертной казни, добавив, что жители страны «любят смерть». По словам юриста, преступление должен был осудить любой нормальный человек, без иносказаний и намеков.