«Никого не вырвало?»: россияне высмеяли выступление Смольянинова в Риге

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Артур Смольянинов

Актер Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) выступил в Риге с концертом под названием «Слова и музыка». С мероприятием уже ознакомились пользователи Сети, которые посчитали, что артисту приходиться «петь себе на ужин». Некоторые при этом удивились, что в зале «никого не вырвало» от «завываний» певца, передает aif.ru.

Монотонные завывания на одной ноте в комнате на 20 человек. Ну что сказать. Это успех <...> Просто шлак. В этом огрооооомном зале никого не вырвало? — написали пользователи.

Пользователи также предположили, что Смольянинову приходится платить людям, чтобы в него не кидались помидорами. Либо, считают они, их близких взяли в заложники, а их самих заставили смотреть концерт.

Ребята, ну как можно так позориться? Совершенно нет голоса, совсем не умеет петь — и лезет на сцену. А слушатели кто? Это называется — опустился ниже некуда. Смольянинов, не позорь своих родителей, — добавили зрители.

Ранее сообщалось, что снятый в 2021 году сериал «Ростов-2» с актером Артуром Смольяниновым отложили на полку. По данным источника, это может быть связано со статусом иноагента у исполнителя главной роли. Съемки проходили в исторической части города, в них приняли участие 500 местных жителей.