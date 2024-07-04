Продюсер Лавров объяснил, почему Орбакайте не собрала аншлаги в Израиле Продюсер Лавров объяснил отсутствие аншлага на Орбакайте в Израиле войной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

С началом палестинской войны многие русскоговорящие эмигранты уехали из Израиля, предположил в беседе с NEWS.ru концертный директор и продюсер Сергей Лавров, комментирую не полностью заполненные залы на концертах Кристины Орбакайте в еврейском государстве. По его словам, в России у певицы также никогда не было аншлагов.

Не надо забывать, что Израиль находится в статусе войны и настроение там не самое концертное. На концерты российских звезд ходит русскоговорящая публика, а как началась история с Палестиной, эта публика из Израиля свинтила, ее осталось там немного, — сказал Лавров.

Промоутер добавил, что у Орбакайте как артистки были и будут свои поклонники, но и в России она никогда не собирала полные до отказа залы. По его мнению, 600-700 человек на концерте для нее — это вполне нормально и ожидаемо, в России в Домах культуры она собрала бы примерно такое же количество народа.

Ранее стало известно, что Кристина Орбакайте после отмены концертов в России отправилась в турне по Израилю, но первое же ее выступление вызвало волну критики в Сети. Пользователи отметили, что артистка выступила в маленьком зале, «сарае», тогда как в России ее ждали самые престижные площадки страны, включая Кремлевский дворец вместимостью шесть тысяч человек. В комментариях люди также обсуждают вокальные данные дочери Пугачевой, предлагая ей выступать на заправках.