Пользователи захейтили Орбакайте после концерта в «сарае» «МК.RU»: Орбакайте выступила в Израиле в маленьком зале и стала посмещищем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте, после отмены концертов в России, отправилась в турне по Израилю и первый же концерт вызвал волну критики в Сети, сообщает «МК.RU». Пользователи отметили, что артистка выступила в маленьком зале, «сарае», тогда как в России ее ждали самые престижные площадки страны, включая Кремлёвский дворец с вместимостью 6000 человек.

Что за сарай??? У нас в ДК в три раза больше, — писали комментаторы о концертонм зале в Хайфе.

Пользователи также активно обсуждали вокальные данные дочери Пугачевой, предлагая ей выступать на заправках. При этом самое доступное место на концерт Орбакайте, пересчитывая по нашим деньгам, стоило 10 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что певица Кристина Орбакайте обратилась за помощью к Богу в день своего 53-летия. Она попросила защитить от зла не только ее и ее семью, но и карьеру. Отмечается, что звезда уже длительное время проживает в США, недавно ее концерты в России были отменены из-за критики со стороны общественности.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что новую композицию певицы Аллы Пугачевой «Не высовывайся, дочка» стоит проверить с точки зрения закона. По его словам, в любых текстах есть пределы допустимого, которые прописаны законодательно независимо от того, искусство это или журналистика.