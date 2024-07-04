Продюсер Лавров высказался о пиаре Орбакайте на Пугачевой Продюсер Сергей Лавров: Кристина Орбакайте всю карьеру построила на имени матери

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте всегда активно использовала имя и образ матери, не только на недавних концертах в Израиле, выразил мнение в разговоре с NEWS.ru продюсер Сергей Лавров. Он добавил: существует мнение, что если бы не Алла Пугачева, такой артистки, как ее дочь, вообще не было бы. По его наблюдениям, Кристина копировала интонации Примадонны во время шоу.

Многие считают, что если бы не мама, то не было бы певицы Кристины Орбакайте. Там нет таких хороших вокальных данных, и она в принципе всегда выезжала на имени мамы. На концертах она говорила с интонациями Пугачевой: «Друзья, если бы не вы... Спасибо вам большое за то, что вы есть, я есть благодаря вам». Это ее мама научила, — сказал Лавров.

Продюсер отметил, что сейчас не самое лучшее время для пиара на образе Пугачевой, поскольку большая часть российской аудитории ее ненавидит.

После прошедших гастролей Кристины Орбакайте в Израиле многие заметили, что певица активно использует имидж матери. Она спела ее песню, цитировала ее высказывания, на экране транслировали архивные фото Пугачевой, Орбакайте также исполнила свой новый хит «Алла будет петь». В качестве одного из сценических костюмов артистка выбрала балахон в стиле Примадонны и пела с характерной пугачевской хрипотцой.

Ранее концертный директор Сергей Лавров объяснил, почему в Израиле на концертах Кристины Орбакайте залы были заполнены не на 100%. По его словам, с началом палестинской войны многие русскоговорящие, почуяв опасность, уехали из Израиля. Он также отметил, что и в России певица никогда не собирала полные залы, 600-700 человек на концерте для нее совершенно нормально и ожидаемо.