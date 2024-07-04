Российская фигуристка ответила хейтерам «скромным» нарядом Появилось видео с Алиной Загитовой в полупрозрачном комбинезоне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алина Загитова

Олимпийская чемпионка по одиночному фигурному катанию Алина Загитова предстала на видео в полупрозрачном комбинезоне, прикрывая грудь рукой. Девушка показала на странице в VK наряды, которые в швейной мастерской готовят для ее собственного ледового шоу «Хранители времени». Загитова облачилась и в другие наряды.

Этот принт специально разработан для моего шоу под его тематику. Тут я уже не буду ничего показывать, потому что это будет уже 18+, — посмеялась фигуристка.

Загитова надела красное платье-накидку в пол, подчеркнув стройную талию поясом из карамельной кожи. По словам фигуристки, она хочет сделать «что-то интересное, ни на что не похожее». Загитова иронично подметила, что хейтеры скажут: «Наконец-то она оделась».

Звезда одиночного женского катания также назвала себя режиссером, поскольку полностью придумала идею для своего тизера. Премьера «Хранителей времени» пройдет в «Татнефть арене» в Казани с 29 по 31 августа.

Ранее певец Егор Крид опроверг слухи о романе с Алиной Загитовой. Фигуристка посетила вечеринку в честь дня рождения артиста. Исполнитель отметил, что свободен. Также он назвал Загитову «суперклассной девчонкой».