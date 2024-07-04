Певица Юлия Савичева, отвечая на вопрос журналиста о том, от каких женщин не уходят мужья, заявила, что  «нужно быть самодостаточным» и  «работать над собой». Артистка предположила, что если человек любит и уважает себя, то партнер его не бросит. Ранее стало известно о разводе певицы Алсу, муж которой Ян Абрамов предположительно изменял ей. 

Ты должен быть самодостаточным, себя уважать, любить и принимать себя таким, какой ты есть. От таких редко уходят, если ты будешь над собой постоянно работать, над своей головой, внутренним состоянием, все будет хорошо, заявила Савичева. 

До этого Алсу призналась, что долго терпела в браке, после чего в ее жизни наступил «эффект бомбочки и вулкана». В разговоре с ведущими звезда намекнула на развод с Яном Абрамовым, которого подозревают в изменах. По словам Алсу, в какой-то момент ей нужно было выпустить пар, после чего она успокоилась.

Также Алсу заявила, что находится в «поисках веселенького» после разрыва отношений с бизнесменом Яном Абрамовым, с которым провела в браке 18 лет. Она отметила, что ее жизнь продолжается.

На днях Алсу выпустила новый трек под названием «Я учусь не бояться». Артистка сказала, что песня стала для нее «грустной и событийной». Вместе с тем певица подчеркнула, что сейчас у нее появились большие планы на развитие карьеры.