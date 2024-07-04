Савичева назвала причину мужских измен на фоне развода Алсу Савичева: мужья не бросают женщин, которые «работают над собой»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юлия Савичева

Певица Юлия Савичева, отвечая на вопрос журналиста о том, от каких женщин не уходят мужья, заявила, что «нужно быть самодостаточным» и «работать над собой». Артистка предположила, что если человек любит и уважает себя, то партнер его не бросит. Ранее стало известно о разводе певицы Алсу, муж которой Ян Абрамов предположительно изменял ей.

Ты должен быть самодостаточным, себя уважать, любить и принимать себя таким, какой ты есть. От таких редко уходят, если ты будешь над собой постоянно работать, над своей головой, внутренним состоянием, все будет хорошо, — заявила Савичева.

До этого Алсу призналась, что долго терпела в браке, после чего в ее жизни наступил «эффект бомбочки и вулкана». В разговоре с ведущими звезда намекнула на развод с Яном Абрамовым, которого подозревают в изменах. По словам Алсу, в какой-то момент ей нужно было выпустить пар, после чего она успокоилась.

Также Алсу заявила, что находится в «поисках веселенького» после разрыва отношений с бизнесменом Яном Абрамовым, с которым провела в браке 18 лет. Она отметила, что ее жизнь продолжается.

На днях Алсу выпустила новый трек под названием «Я учусь не бояться». Артистка сказала, что песня стала для нее «грустной и событийной». Вместе с тем певица подчеркнула, что сейчас у нее появились большие планы на развитие карьеры.