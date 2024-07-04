«Эффект бомбочки и вулкана»: Алсу снова уколола мужа Алсу заявила об «эффекте бомбочки и вулкана» после долгого терпения в браке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алсу

Певица Алсу в утреннем шоу «Русского радио» призналась, что долго терпела в браке, после чего в ее жизни наступил «эффект бомбочки и вулкана». В разговоре с ведущими звезда намекнула на развод с Яном Абрамовым, которого подозревают в именах. По словам Алсу, в какой-то момент ей нужно было выпустить пар, после чего она успокоилась.

Я терпелива-терпелива, а потом наступает эффект бомбочки и вулкана. Но я взяла себя в руки и сделала это. Пар выпустила — и мне хорошо... Я не трусиха, но осторожничаю. Я — Рак по Зодиаку. Я в своем панцире, люблю скрыться от всех... Но все душевные раны после разлуки должны исцелиться, нужно учиться быть сильной, счастливой и идти дальше, — пояснила певица в интервью.

Также Алсу заявила, что находится в «поисках веселенького» после разрыва отношений с бизнесменом Яном Абрамовым, с которым провела в браке 18 лет. Она отметила, что ее жизнь продолжается.

На днях Алсу выпустила новый трек под названием «Я учусь не бояться». Артистка сказала, что песня стала для нее «грустной и событийной». Вместе с тем певица подчеркнула, что сейчас у нее появились большие планы на развитие карьеры.

Ранее Ян Абрамов направил Алсу предложение о мирном урегулировании развода. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь предпринимателя Светлана Варшавская. По ее словам, Абрамов готов выполнить все обязательства, если на предложения согласится певица.