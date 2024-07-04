Российская певица Алсу заявила, что находится в «поисках веселенького» после разрыва отношений с бизнесменом Яном Абрамовым, с которым провела в браке 18 лет. В YouTube-шоу «Русские перцы» она отметила, что ее жизнь продолжается.
Мне сказали, что хватит уже страдать. Я прислушалась и теперь уже в поисках веселенького. <...> Жизнь продолжается, есть разлука, но все раны должны исцелиться, и все будет хорошо, — добавила певица.
На днях Алсу выпустила новый трек под названием «Я учусь не бояться». Артистка сказала, что песня стала для нее «грустной и событийной». Вместе с тем певица подчеркнула, что сейчас у нее появились большие планы на развитие карьеры.
Ранее Ян Абрамов направил Алсу предложение о мирном урегулировании развода. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь предпринимателя Светлана Варшавская. По ее словам, Абрамов готов выполнить все обязательства, если на предложения согласится певица.
По данным телеведущей Ксении Собчак, Абрамов предложил переписать на Алсу и их детей активы на общую сумму в 2,5 млрд рублей. В частности, он готов отдать певице виллу на Кипре стоимостью 450 млн рублей, переписать на детей пентхаус стоимостью 771 млн рублей, а также уже передал артистке семейную коллекцию ювелирных изделий на 500 млн рублей.