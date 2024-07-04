Михалков раскрыл, кого из деятелей культуры он считает «нерукопожатными» Михалков: в России работают нерукопожатные артисты, критикующие госполитику

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Никита Михалков

На сегодняшний день в России работает целый ряд деятелей культуры, которые не поддерживают госполитику, заявил в интервью ТАСС председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков. Он назвал таких людей нерукопожатными. По мнению Михалкова, артисты остаются в России, чтобы не потерять возможность заработка.

Те, кто уехал, они видны. А вот думающие так же и делающие так же за спиной, но остающиеся, чтобы не терять то, что могут здесь заработать, потому что в другом месте заработать не могут, это как раз те самые, кто по-настоящему нерукопожатные, — заявил режиссер.

Михалков уверен, что нерукопожатные артисты даже опаснее, чем уехавшие из России. По его словам, таких деятелей культуры либо не видят, либо стараются не замечать. Глава Союза кинематографистов призвал «отделить зерна от плевел».

Дело не в репрессиях, а в том, что если ты живешь в этой стране, ты можешь бороться с проблемами в этой стране. Ты можешь говорить вслух, что ты думаешь, что тебе не нравится. Но в основе твоего отношения должна быть любовь и уважение. А не желание понравиться кому-то другому. Вот и все, — заключил Михалков.

Ранее режиссер высказался о сбежавшем из России музыканте Андрее Макаревиче (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По мнению Михалкова, родина артиста находится там, где «доставка быстрее».