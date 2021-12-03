«Настоящий боец»: хирург рассказал о состоянии Хлебниковой

Автор хита Марины Хлебниковой «Чашка кофею» и творческий партнёр певицы Дмитрий Чижов рассказал NEWS.ru о разговоре друзей артистки с хирургом НИИ скорой помощи им. Склифосовского Игорем Шариповым. По словам Чижова, доктор назвал свою знаменитую пациентку, попавшую в больницу после пожара в собственной квартире, «настоящим бойцом» и призвал близких и поклонников певицы верить в благополучный исход лечения.

Игорь Шарипов сказал, что даже находясь в сложном состоянии, она борется духом. Хороший доктор сразу понимает, сломался человек или нет. Марина не сломлена. И если борется духом, то вероятность победы очень высока, — заявил Чижов.

Он был последним из коллег, кто видел Марину Хлебникову здоровой накануне пожара в её квартире на юго-западе Москвы. 17 ноября они вместе вернулись с гастролей и расстались в аэропорту, разъехавшись по домам.

Чижов рассказал, что Хлебникова собрала аншлаги на своих концертах и почти окончила работу над новым альбомом. По мнению коллеги, у неё не было поводов для депрессии, о которой сообщали некоторые СМИ. Чижов признался, что был шокирован «степенью бесовщины» вокруг имени Марины Хлебниковой после случившего пожара в её квартире.

Наиболее абсурдной музыкант счёл версию о трагедии, произошедшей якобы из-за вмешательства потусторонних сил.

Читал и слышал в СМИ комментарии неких людей, называвших себя экстрасенсами, о том, что якобы «дух Антона не покинул квартиру Марины и приходил забрать Хлебникову на тот свет». Да, три года назад ушёл из жизни близкий человек Марины, её гражданский муж Антон Логинов. Но сейчас он при чём? Господа комментирующие, вы себя сами слышите? — сказал Дмитрий Чижов.

Артист объяснил пожар в квартире певицы «несчастным стечением обстоятельств». Он признался, что в настоящее время состояние исполнительницы остаётся тяжёлым. По словам Чижова, «ситуация всё ещё сложная, острая фаза продолжается, в палату не допускают даже родителей». Однако врачи продолжают верить в лучшее.

Ранее сообщалось, что профессор Игорь Шарипов предсказал длительное серьёзное восстановление Марине Хлебниковой. Пожар в квартире певицы произошёл 18 ноября. По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки.