Опубликованы фото квартиры певицы Хлебниковой после пожара

В Сети появились фото последствий пожара в квартире певицы Марии Хлебниковой. Сама артистка после того, как находилась с сильными ожогами в реанимации, уже дала интервью. По предварительной версии, она закурила в постели, после чего начался пожар. Кадры почти сгоревшей квартиры публикует Telegram-канал SHOT.

Заслуженную артистку РФ забирали с места происшествия в шоковом состоянии. По некоторым данным, позавчера певица вернулась в Москву с гастролей.

Ранее стало известно, что Хлебникова находится в коме в реанимации НИИ Склифосовского, медики подключили её к аппарату ИВЛ. Отмечалось, что она не может дышать самостоятельно, её состояние резко ухудшилось.

У певицы диагностировали глубокие ожоговые поражения тела, в том числе на 20% пострадало лицо, ожоги разной степени тяжести есть на голове, груди и ногах артистки. Также врачи говорят об отравлении угарным газом.