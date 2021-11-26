Хирург рассказал о состоянии пострадавшей при пожаре Хлебниковой

У певицы Марины Хлебниковой диагностировано 20% ожогов, они жизнеугрожающие. При этом врачам удалось купировать самую первую угрозу жизни при возгорании — отравление угарным газом, заявил «Комсомольской правде» профессор, хирург НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Игорь Шарипов.

Ведь у неё три поражающих фактора — ожог лица, ожог дыхательных путей (лёгкие) плюс интоксикация. Первое, от чего погибают в остром периоде, — от отравления угарным газом, продуктами распада. И это, слава богу, удалось купировать, — отметил врач.

По сообщению издания, врачи оценивают состояние Хлебниковой как тяжёлое, но стабильное. Она находится в сознании и уже может дышать сама. С начала недели певицу в тестовом режиме периодически снимали с аппарата ИВЛ.

Теперь Хлебниковой предстоит длительное восстановление, возможны осложнения. У артистки сильно обгорели голова, лицо, поэтому после выздоровления ей нужно будет делать операции по пересадке кожи и сложные пластические операции по восстановлению лица.

Пожар в квартире Хлебниковой произошёл вечером 18 ноября. Дома была семья певицы, но пострадала только она. По предварительным данным, артистка могла уснуть с непотушенной сигаретой в кровати. Ещё одна версия — неисправность электропроводки после ремонта.

Певица Наталья Штурм, опубликовавшая пост в поддержку Хлебниковой, поделилась воспоминанием о том, как она получила сильные ожоги в США. По словам артистки, это произошло, когда она каталась на мотоцикле. Из-за высокой температуры выхлопной трубы одежда расплавилась и прилипла к коже ноги.