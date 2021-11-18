СМИ назвали «проклятой» квартиру Хлебниковой после пожара и смерти мужа

СМИ назвали «проклятой» квартиру Хлебниковой после пожара и смерти мужаПятый канал рассказал о предыдущей трагедии в горевшей квартире Хлебниковой
Марина Хлебникова переживает вторую трагедию в своей двухуровневой квартире на улице Ратной в Москве. В 2018 году в апартаментах свёл счёты жизнью первый муж певицы Антон Логинов, сообщает Пятый канал.
Музыкант и концертный директор
В итоге мужчина покончил с собой, его тело нашла сама артистка, после чего её в состоянии тяжелейшего нервного срыва госпитализировали в клинику. Антон Логинов оставил предсмертную записку, в которой просил никого не винить и назвал Хлебникову смыслом своей жизни.
Ранее певицу Марину Хлебникову экстренно госпитализировали после пожара в её квартире на улице Ратной в Москве. Артистка доставлена в больницу со множественными ожогами тела и отравлением угарным газом.