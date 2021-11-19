Названа предварительная причина пожара в квартире Марины Хлебниковой

Пожар в квартире певицы Марины Хлебниковой мог произойти в результате короткого замыкания из-за несправного электрооборудования, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Москвы. По его словам, в жилище артистки недавно делали ремонт. Ранее высказывалась версия, что возгорание возникло из-за непотушенной сигареты.

Предварительная причина пожара — замыкание электропроводки, — рассказал собеседник агентства.

В настоящее время певица находится в реанимации НИИ Склифосовского, медики подключили её к аппарату ИВЛ. Отмечается, что она не может дышать самостоятельно, её состояние резко ухудшилось.

По информации экстренных служб, Хлебникову увезли в больницу уже без сознания.

Пожар в московской квартире артистки произошёл вечером в четверг, 18 ноября. В службу спасения обратилась её дочь. Из квартиры было эвакуировано пять человек, это родители, а также муж и дочь исполнительницы. При этом серьёзно пострадала только сама Марина Хлебникова.

Врачи диагностировали у певицы глубокие ожоговые поражения тела, в том числе на 20% пострадало лицо, а также ожоги разной степени тяжести есть на голове, груди и ногах артистки. Также врачи говорят об отравлении угарным газом.

По одной из версий, возгорание могло произойти из-за непотушенной сигареты, так как звезда эстрады обычно много курила в своей комнате. Певица могла заснуть с сигаретой в руках, об этом свидетельствует состояние вещей и мебели в квартире. В частности, кровать и личные вещи Хлебниковой полностью сгорели.