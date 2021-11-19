Самоубийство мужа, крах карьеры, ожоги: трагедии Марины Хлебниковой

Композитор, дирижёр, продюсер Александр Клевицкий рассказал в беседе с NEWS.ru о роковой ошибке в жизни Марины Хлебниковой. По мнению автора многих её песен, судьба артистки сложилась трагически. Он напомнил, что пострадавшая в результате пожара певица, которую сейчас спасают врачи, поступила неправильно, оставив мужа ради другого. Клевицкий дружил с экс-супругом Хлебниковой Антоном Логиновым, чья жизнь окончилась драмой — тот покончил с собой.

Александр Клевицкий alexander.klevitsky/facebook.com

«Антон любил Марину, а она этим пользовалась»

— Вы дружите с Мариной Хлебниковой? В своих интервью она всегда тепло отзывается о вас.

— Мы сильно дружили в 1990-е, когда она ездила на конкурс с моими песнями. Я был композитором и продюсером, а она ездила с Антоном (первым, гражданским мужем Антоном Логиновым. — NEWS.ru).

Я принимал участие в становлении Марины. Кстати, она очень хороший музыкант. Помимо того, что хорошая певица. Когда мы с моими песнями победили на международном конкурсе, это был большой шаг в её творческой судьбе.

— С её мужем Антоном вы были друзьями?

— Да. Мне кажется, Марина сделала огромную ошибку, когда ушла от Антона (к бизнесмену Михаилу Майданичу. — NEWS.ru). Мне кажется это был роковой шаг в её биографии. Я не имею права судить, но мне так кажется.

— Но они с Антоном потом воссоединились в последние годы его жизни (Антон Логинов покончил с собой в октябре 2018 года).

— Да, я знаю. Он всю жизнь очень её любил, по-настоящему. Боготворил её. Это было видно. Но в результате оказался несчастен.

Представляете, любимая женщина вдруг выходит за другого и рожает ему ребёнка...

Марину мне безумно жалко — она человек яркий. Жаль, что с ней произошли такие метаморфозы.

Он тоже эгоистично поступил. Во-первых, это грех — так уходить. А во-вторых, если уж решил так, то зачем же женщине делать так больно? Окончить жизнь самоубийством в её же квартире (той самой, где произошёл пожар. — NEWS.ru).

Я вижу в этом его поступке элемент эгоизма. Для Марины это был огромный удар, и он понимал, что это будет ударом.

Антон Маринку безумно любил. Всю жизнь. А она эгоистичная, она этим пользовалась. Но она женщина, вы все так устроены.

— То есть он отомстил ей?

— Получается, так. Видимо, да.

«Главное, чтобы не лицо было обожжено»

— Вы считаете биографию Марины Хлебниковой трагической?

— Безусловно. «Выстрелить» получилось, а вот удержаться наверху — нет, но это самое сложное. На мой взгляд, она использовала неправильные продюсерские ходы. Мы все творческие люди, но она начала сама писать себе песни, эти песни не стали раскручиваться, и это погубило её карьеру. Когда она пела песни других авторов, у неё всё-таки было больше успеха.

Отношусь к ней с большим уважением, она всегда знала, чего хочет, она такая, с характером. На неё, правда, Лёша Савельев был очень обижен. Лёша был продюсером, который её сделал. Звёздная жизнь Марины Хлебниковой началась с Лёши Савельева, он был очень опытный директор, настоящий продюсер, он нашёл и всё делал грамотно... Но недавно вышла телепрограмма о Марине, и она даже не упомянула ни меня, ни Лёшу. Я не обратил внимания, а Лёша был расстроен. Говорил: «Хоть бы одно слово благодарности сказала».

Будем надеяться, что Маринка сейчас выкарабкается, встанет на ноги. Ожогов много, но они не смертельны, мне кажется. Конечно, восстановление будет мучительным. И я пока не знаю, что точно у неё обожжено. Главное, чтобы не лицо.