«Мне рожу били чаще, чем вы моргаете!»: как живет Отар Кушанашвили

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Отар Кушанашвили

Скандально известный российский журналист и телеведущий в последние месяцы вновь вернулся на страницы СМИ после долгого перерыва. Какими острыми высказываниями в адрес звезд отметился за последнее время Кушанашвили, какой момент назвал самым страшным в своей жизни, почему обругал капитана КВН, и почему он постоянно попадает в скандалы?

Что сказал Кушанашвили в защиту участницы «голой» вечеринки Ивлеевой

«Голая» вечеринка, которую Анастасия Ивлеева устроила в декабре 2023 года, дорого обошлась многим ее участникам. Кушанашвили же призвал Россию быть мягче к Лолите Милявской. Он уверен, что Лолита оказалась заложницей событий. При этом коллеги, которые веселились вместе с ней, не протянули руку помощи.

«Что будет дальше с Лолитой Милявской? А ничего не будет. Лолиты Милявской больше нет. Есть лишь бледная тень, которая вовремя не совершила маневр, как это сделал Филипп Киркоров. В этих кругах никто никогда друг друга не поддерживал. Больше всех страдает теперь Лолита. В 60 лет. До этого чуть ли не 40 лет служившая верой и правдой своему народу, отвлекая его от тяжких будней и поднимая ему настроение. Никто этого не понимает», — заявил шоумен в программе «Каково?!».

Какую рекомендацию Кушанашвили дал Кологривому

После скандала, который учинил Никита Кологривый в баре Новосибирска в конце марта, Кушанашвили раскритиковал молодого актера. Телеведущий указал, что артист «зазвездился», хотя не продемонстрировал особого таланта.

«Все, что я видел в исполнении Никиты — это мой кот Фенька, который выпрашивает еду по утрам. Вот такой уровень», — объявил Кушанашвили.

Он призвал Кологривого просить прощения у России.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Никита Кологривый

«Кологривый сказал, якобы работает на благо нашего общества. Чем? Никчемной игрой? Упади на колени, бей лбом своим пустым пол и говори: „Извините, вел себя как свинья“. Когда я поступал так, как он, я наутро, приходя в ужас, находил людей, которым причинил моральные, физические мучения и просил у них прощения», — объявил телеведущий.

Почему Кушанашвили обругал капитана КВН

В мае телеведущий обругал игрока КВН Азамата Мусагалиева, который ответил ему отказом на предложение сыграть в футбол. В Telegram-канале футбольного клуба «ФК-10» Азамат заявил, что Кушанашвили «забылся, увлекшись своей игрой в глубочайшем нападении».

»[Ах ты] неблагодарный! Сколько я тебя топил в любви своей братской, и ты пишешь мне «я, в отличие от тебя, Отарик, работаю». Надо ли напоминать тебе, товарищ Мусагалиев, что у меня никогда не было никаких меценатов и покровителей, как у тебя? С твоей колокольни [оскорбить] человека, которого опекают корпорации — это просто есть подлость», — объявил Кушанашвили в эфире YouTube-канала «Каково?».

Какой момент Кушанашвили назвал самым страшным в своей жизни

Кушанашвили признает, что из-за своего острого языка нередко попадал в неприятности. Самый страшный момент, по его словам, был в 1999 году.

«Меня вывезли в лес представители очень известной певицы, которая сейчас живет в Испании. Белокурой. Разве я назвал ее имя, Наталья Ветлицкая? <...> Они прочитали лекцию, что «если я не закрою рот». Когда тебя вывозят, а у тебя уже трое детей, ты думаешь: «А зачем мне все это нужно?» Я испугался страшно. Думал уйти из профессии, но куда? Лучше буду хулиганить пока живой», — объяснил телеведущий в эфире программы «Вопрос Ребром»

Отар признается, что так и не узнал, из-за каких именно высказываний с ним так обошлись.

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press Отар Кушанашвили

Кого из российских звезд уважает Кушанашвили

Теперь же, по его словам, ему ничего не страшно. Об этом он тоже рассказал в шоу рэпера Басты «Вопрос Ребром». На вопрос, кого из российских звезд он презирает больше всего, Кушанашвили ответил: «Песня года», любой выпуск». При этом о покойных артистах он себе шутить не позволяет.

«Я только про живых кричу плохо. Представьте Надежду Бабкину до 77-й пластической операции! А я видел ее с нормальным лицом! Трудно представить, но видел и Машу Распутину без грима. Мне ничего не страшно!» — объявил Кушанашвили.

С уважением он относится и пожал бы руку Леониду Агутину, Владу Сташевскому, Сергею Мазаеву из «Морального кодекса» и Николаю Расторгуеву.

Почему Кушанашвили постоянно попадает в скандалы

«RuFox Новости» пишет, что в будущее воскресенье на ТНТ покажут новый эпизод «Шоу Воли». В гостях у Павла Воли и Илье Соболева будет Отар Кушанашвили, который обещал лично высказать свои претензии и при этом обещал, что не будет никого перебивать.

В «Шоу Воли» Кушанашвили в очередной раз пройдется по Ксении Собчак, Филиппу Киркорову, Кате Лель и Тимати, и расскажет, кого ему напоминает Никита Кологривый. Кроме того, он объяснит, почему звезды так часто обижаются на его реплики.

«Мне рожу били чаще, чем вы моргаете! А проблема — в отсутствии чтения книг. Люди просто не понимают, хвалю я их или ругаю», — считает Кушанашвили.

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