«Люди не должны быть зверями»: Пригожин вступился за «отмененных» артистов Пригожин призвал прекратить травлю участников «голой» вечеринки

Фото: Global Look Press

Иосиф Пригожин

Общество может порицать звезд за участие в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, но в этой ситуации артисты не нарушали закон, заявил NEWS.ru продюсер Иосиф Пригожин. По его мнению, нет никаких оснований лишать звезд права заниматься профессиональной деятельностью.

Я всегда ориентируюсь на законность тех или иных действий. Мы должны всегда рассчитывать на правовые действия, а не на общественные организации. В определенных ситуациях они имеют право на какие-то действия или заявления. Но в данной ситуации важно помнить, что артисты не нарушали закона. Спросите, нравится ли мне это? Ответ — нет. Сходил бы я на эту вечеринку — нет. Нравится ли мне, что один недоумок был там в одном носке — тоже нет. Общество имеет право на порицание, но законных оснований лишать кого-то прав на профессиональную деятельность нет никаких, — заявил Пригожин.

Продюсер, в частности, выступил в защиту певицы Анны Асти. СМИ писали, что из-за «голой» вечеринки у исполнительницы начали отменять концерты. Позже ей пришлось уехать из России из-за проблем со здоровьем.

Анна Асти выступала на вечеринке Ивлеевой, она не была там гостем. Ей заплатили за выступление, не могла же она взять и уйти со сцены. Возможно, она не знала и не ожидала, что там будет происходить, но тоже подверглась критике. Я считаю, что в такое тяжелое и неспокойное время мы, наоборот, должны быть едины, пора перестать грызть друг друга. Артисты были публично наказаны, но это не значит, что они должны быть лишены возможности зарабатывать в стране, гражданами которой они являются. Они были лишены возможности встретиться со своей аудиторией, что может быть еще хуже для артиста? Не говорится нигде, что они пожизненно должны быть лишены всех творческих прав. Как говорится в фильме [Никиты] Михалкова, люди не должны быть зверями, — заключил он.

Ранее в СМИ появился обновленный список звезд, чьи концерты, предположительно, запрещены в РФ. Среди них — участники «голой» вечеринки, в том числе певцы Филипп Киркоров и Дима Билан.