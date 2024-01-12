Киркоров, SHAMAN, Соседов: последние новости шоубиза 12 января, скандалы Филипп Киркоров выпустил песню «Слухи» после «голой» вечеринки Ивлеевой

Народный артист России Филипп Киркоров выпустил новую песню «Слухи», в которой попросил не судить его, а журналист Ксения Собчак пригласила певца Ярослава Дронова (SHAMAN) на интервью. Какие подробности известны, что про отечественных знаменитостей сказал музыкальный критик Сергей Соседов?

Какие новости известны про Киркорова

Филипп Киркоров опубликовал новую композицию под названием «Слухи». В ней артист призвал «не судить его, ведь он всего лишь человек».

«Я иду насмешкам вопреки. Город, умоляю, замолчи», — спел исполнитель.

При этом композитор и продюсер Евгений Кобылянский сообщил, что Киркоров может уехать из России после «отмены» из-за участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

«Уехать, безусловно, он может, поскольку его достаточно жестко сейчас отрезали от эфирного пространства. И в его статусе, в его положении он, скорее всего, не захочет смириться с этой ролью, с этой новой ипостасью для себя», — предположил композитор в беседе с NEWS.ru.

Кобылянский отметил, что поп-король может переехать в Болгарию, Грецию или Израиль, поскольку он не станет мириться с отсутствием выступлений.

«Куда уехать? Да куда угодно. Он может уехать хоть в Болгарию, хоть в Грецию. Даже в Израиль, в принципе, тоже можно. Там сейчас особенно нужны руки в армии. Смех смехом, но если человек имеет определенную состоятельность, скорее всего, он побежит в какую-то южную страну», — сказал продюсер.

Сам Киркоров не единожды заявлял, что является патриотом своей страны и не представляет свою жизнь без России.

«Я себе не представляю свою жизнь без России — без своего дома. Здесь, далеко от родины, я все равно ощущаю присутствие русского духа. Потому что так гулять в Рождество могут только русские духом! Мы всегда ими останемся!» — говорил он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какие новости известны про SHAMAN

Певец Александр Маршал заявил, что Ярославу Дронову устроили травлю из-за зависти. Так, по слухам, в начале декабря российские знаменитости старались не встречаться взглядом с SHAMAN во время «Песни года».

Маршал считает, что коллеги не хотят выходить с SHAMAN на сцену, поскольку он собирает огромные стадионы, а они — нет.

Также недавно появилась информация о том, что Ксения Собчак позвала Дронова на интервью. Сам артист заявил, что официальных предложений от нее не поступало, однако она часто упоминает его в своих соцсетях.

«Мне думается, что она была бы не против пообщаться», — заявил певец.

Собчак отреагировала на слова SHAMAN и пригласила его на интервью.

«Ярослав, официально приглашаю. Полагаю, конечно, что вы откажетесь, потому что побоитесь отвечать на неподготовленные (а не „неинтересные“) вопросы, тем более где-то не на федеральных каналах», — написала телеведущая в Telegram-канале.

Какие новости известны про Соседова

Сергей Соседов после увольнения из шоу «За гранью» на НТВ заявил, что музыкальные программы на российском телевидении давно превратились просто в фон и сопровождающую картинку, которая особо не интересует зрителей. Так он прокомментировал тот факт, что некоторых артистов вырезали из новогодних эфиров после их участия в «голой» вечеринке.

Также журналист предположил, что песни Филиппа Киркорова может исполнять его коллега Николай Басков, поскольку их композиции «обезличены».

«Возьмите Киркорова, Лазарева, Баскова. Я не понимаю, чем они отличаются по репертуару. Песни Киркорова может петь Басков, те же песни Баскова может петь Лазарев. И они в принципе могут петь песни друг друга. Это все обезличено. Можно ли себе было представить раньше, чтобы песню из репертуара Зыкиной спела бы Пьеха? А песню из репертуара Пугачевой спела Ротару? Это было невозможно», — сказал он NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Соседов

При этом Соседов считает, что в современном шоу-бизнесе больше не будет звезд уровня Киркорова.

«Новых ярких звезд не появится по крайней мере в ближайшие 20–30 лет. Мы уже видели самое лучшее, что есть на эстраде. Это происходит не только в России, это общемировая тенденция. Сейчас нет таких артистов, какие рождались еще в прошлом веке», — прокомментировал журналист NEWS.ru.

Кроме того, по мнению Соседова, искусственный интеллект может заменить современных артистов российской эстрады.

«Мы живем в удивительное время, когда все развивается и меняется. Искусственный интеллект создает песни, тексты и голоса. Причем некоторые треки, которые я слышал, были сделаны просто потрясающе. Создавалось впечатление, что их поет реальный артист. По крайней мере, они звучат не хуже, чем, например, Клава Кока и другие артисты такого плана. Искусственный интеллект уже сейчас работает не хуже посредственных артистов и даже некоторых неплохих артистов. Что будет в будущем? Вполне вероятно, что прогресс дойдет до того, что люди будут уже не нужны», — объяснил музыкальный критик NEWS.ru.

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