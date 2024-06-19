«Его отсутствие заметно»: где сейчас и сколько зарабатывает Дмитрий Нагиев

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шоумен Отар Кушанашвили рассказал, чем актер Дмитрий Нагиев занимается в Дубае. Сколько и на чем зарабатывает артист?

Чем занимается Нагиев

В шоу «Сила Воли» журналист рассказал, что актер зарабатывает в Эмиратах, устраивая мастер-классы по актерскому мастерству для состоятельных клиентов.

«Вы спрашивали, чем занимается мой друг Дмитрий Нагиев. Он в Дубае учит людей азам лицедейства — как вживаться в нынешнюю обстановку? Набирает группу за €4 тысячи. Такая цена, Дим? Потом уезжает, снимается в рекламе за $17 млн и живет хорошо. Если вы беспокоились о нем, то успокойтесь. Он был лучшим профессионалом в мире, есть и будет, за него не беспокойтесь», — сказал Кушанашвили.

По его словам, курсы актерского мастерства от Нагиева пользуются бешеным успехом. Артист учит предпринимателей владеть собой в любой ситуации и преодолевать волнение перед публичными выступлениями, рассказывает им, как вести себя перед камерой, как скрывать свои эмоции, заключая деловую сделку.

Где сейчас Дмитрий Нагиев

Последние два года шоумен редко выходит на связь с поклонниками в социальных сетях и почти не посещает светские мероприятия. В частности, артист отказался от телевизионных эфиров, но продолжил сниматься в кино и рекламе, а также вести корпоративы.

В 2024 году с участием артиста должны выйти картины «Новый Год в Берёзовке», «Кто быстрее?», «Кетчуп», «Зять», «12 стульев». Кроме того, Нагиев остается амбассадором компании «МТС».

Критик и телеведущий Сергей Соседов заявлял, что Нагиев исчез из публичного пространства, и его отсутствие на ТВ сейчас очень заметно. По его словам, актер перестал участвовать в съемках телепроектов, ходить на светские мероприятия и вести свои социальные сети.

«Нагиев — блестящий ведущий, импровизационный, креативный, яркий, харизматичный, фактурный. Его успех закономерен. Он, несомненно, один из редких и самых лучших ведущих на ТВ. Его отсутствие, конечно, заметно, но об этом пусть лучше расскажут зрители», — поделился Соседов.

Какой у Дмитрия Нагиева гонорар

Основатель телеканала «Пятница!» Николай Картозия в своем Telegram-канале сообщил, что Нагиев получает 5 млн рублей за один съемочный день. Журналист отмечает, что шоумен соглашается на участие в проекте, если команда гарантирует не менее четырех съемочных дней.

«Знаете, что ответит вам Дмитрий Нагиев, если вы предложите ему сняться в своем фильме? Он объявит вам 5 млн рублей за один съемочный день. При этом вы должны гарантировать ему, что таких дней на вашей картине у него будет не меньше четырех. Как говорят у них в Петербурге, „двадцать лямов — или пусть эту <...> (ерунду. — NEWS.ru) Кологривый играет». Тем более что Кологривый мог бы сыграть маньяка Чикатило и без грима, без сценария. Своими словами», — написал Картозия.

Однако он отметил, что с некоторыми режиссерами Нагиев работает иначе. По его словам, речь идет, например, о Сарике Андреасяне, для которого шоумен «покорно сыграет всю свою роль за один съемочный день, и заплатят ему за это миллиона три-четыре». Такой подход Картозия объяснил тем, что создатель недавно вышедшей экранизации «Евгения Онегина» «умеет ухаживать за артистами».

«Андреасян дарит актерам одежду со съемок, вкусно кормит, делает подарки, идет навстречу пожеланиям больших звезд. Вот хочет, к примеру, Дмитрий Нагиев пристроить в кино своего сына Кирилла — пожалуйста. Сарик даст тому заметную роль», — написал медиаменеджер.

Читайте также:

Молодая невеста, скандалы, завещание: как живет Григорий Лепс

Урон здоровью, трудности: чем обернулся долгожданный выход Миддлтон

Травля, тяжелое детство, угрозы родной матери: как живет Диана Анкудинова