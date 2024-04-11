«Его отсутствие заметно»: Соседов высказался о пропаже Дмитрия Нагиева с ТВ Соседов: отсутствие Нагиева на ТВ заметно

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Нагиев

Дмитрий Нагиев исчез из публичного пространства после 2022 года, и его отсутствие на ТВ сейчас очень заметно, рассказал в беседе со «Страсти» критик и телеведущий Сергей Соседов. По его словам, актер перестал участвовать в съемках телепроектов, ходить на светские мероприятия и вести свои социальные сети.

Нагиев — блестящий ведущий, импровизационный, креативный, яркий, харизматичный, фактурный. Его успех закономерен. Он, несомненно, один из редких и самых лучших ведущих на ТВ. Его отсутствие, конечно, заметно, но об этом пусть лучше расскажут зрители, — поделился Соседов.

Нагиев в 2023 году неожиданно выложил в соцсети обращение по поводу «Премии МУЗ-ТВ», отметил критик. В видео он поделился, что получил приглашение стать ведущим церемонии, однако решил отказаться от него.

Соседов подчеркнул, что, несмотря на слухи об отъезде после ухода с телевидения, Нагиев никуда не уезжал. Актер снялся в некоторых российских кинопроектах и вернулся на театральную сцену, откуда начинал свой профессиональный путь. Он также принимал участие в гастролях со спектаклем «Кыся» в прошлом году.

Кроме того, у телеведущего в марте 2024 года прошел авторский мастер-класс по актерскому мастерству, добавил журналист. На мероприятии, которое проходило в Дубае, Нагиев пообещал людям, что они смогут выйти на новый уровень уверенности.

Ранее шоумен Сергей Дворцов предположил, что телеведущий Иван Ургант в скором времени может вернуться на телевидение, поскольку этому поспособствовал его отец Андрей. По его мнению, Ургант-младший может вернуться на Первый канал со своим вечерним шоу.