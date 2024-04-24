«20 лямов за проект»: раскрыт размер гонораров Нагиева KP.RU: Нагиев получает пять млн рублей за один съемочный день

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Дмитрий Нагиев

Создатель и гендиректор телеканала «Пятница!» Николай Картозия сообщил, что гонорар актера Дмитрия Нагиева за один съемочный день составляет 5 млн рублей, пишет KP.RU. По его словам, соглашаясь на очередной проект, Нагиев всегда требует, чтобы в нем было как минимум 4 съемочных дня. Картозия отметил, что гонорары других высокооплачиваемых актеров, таких, как Сергей Безруков, Евгений Миронов, Олег Меньшиков, Александр Петров и Сергей Бурунов, намного меньше и колеблются в районе от 500 тысяч до 1 млн рублей за рабочую смену.

Знаете, что ответит вам Дмитрий Нагиев, если вы предложите ему сняться в своем фильме? Он объявит вам 5 миллионов рублей за один съемочный день. При этом вы должны гарантировать ему, что таких дней на вашей картине у него будет не меньше четырех. Как говорят у них в Петербурге, «двадцать лямов или пусть эту [фигню] Кологривый играет, — сказал Картозия.

Ранее критик и телеведущий Сергей Соседов сообщил, что отсутствие пропавшего из публичного пространства после 2022 года Нагиева, сейчас очень заметно. По его словам, актер перестал участвовать в съемках телепроектов, ходить на светские мероприятия и вести свои социальные сети.

Соседов назвал Нагиева блестящим ведущим, креативным и харизматичным человеком. По мнению критика он является одним из лучших ведущих на ТВ.