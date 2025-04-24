Деменция, давление, лишний вес: что со здоровьем Эдиты Пьехи на самом деле

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Эдита Пьеха

У народной артистки СССР Эдиты Пьехи возникли серьезные проблемы со здоровьем, сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, петербургские медики обнаружили у артистки признаки возрастной деменции и гипертонию, а также лишний вес. Что происходит с Эдитой Пьехой, можно ли ей помочь — в материале NEWS.ru.

Что известно о состоянии здоровья Эдиты Пьехи

«Эдита Пьеха страдает деменцией и гипертонией», — пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники.

По распространившимся в Сети слухам, певица страдает от ухудшения памяти и дезориентации в пространстве — это классические симптомы возрастного нарушения работы мозга.

Кроме того, по сведениям канала, любимица советской публики прибавила в весе 30 кг и по этой причине испытывает проблемы с сердцем и сосудами, у нее также скачет давление.

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«Иногда ей ставят уколы, чтобы стабилизировать состояние», — поделился источник Mash. Авторы канала предполагают, что проблемы со здоровьем у Пьехи возникли из-за малоподвижности и возраста — звезде эстрады уже 87 лет.

Помощница Эдиты Пьехи опровергла эти сообщения.

«У Эдиты Станиславовны нет деменции и гипертонии. Вес она тоже не набирала. Это все придумали. Приболела гриппом, сейчас остаточные явления. Кашель, насморк. Немного простужена. Но все у нее в порядке. По дому она передвигается нормально», — сказала помощница.

Компаньонка добавила, что певица постоянно созванивается с внуком Стасом Пьехой и находится под присмотром персонала ее загородного дома.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Стас Пьеха

Где живет Эдита Пьеха, чем занимается, какие еще проблемы у нее со здоровьем

В 2021 году Эдита Пьеха завершила карьеру певицы. В программе «Привет, Андрей!» она призналась, что устала от выступлений и решила сосредоточиться на семье.

Внук артистки Стас Пьеха рассказывал, что его бабушка не может выходить на сцену из-за больных ног. Эти проблемы возникли у знаменитости достаточно давно. В 2003 году, выгуливая собаку, она упала, ударилась и сломала колено. Несколько операций на суставе дали положительный результат, но спустя годы дала знать о себе дикая боль. В 2013 году певица снова оперировалась в Германии.

Легендарная Эдита, служившая советским женщинам иконой стиля, живет в загородном доме в деревне Северная Самарка, в 32 км от Петербурга. Певица очень любит собак, в ее доме всегда живет несколько псов, причем не все они породистые.

В 2007 году, рассказывая о своих питомцах, Пьеха говорила, что четыре из пяти — дворняжки, которых подобрали с улицы. Дочь звезды Илона Броневицкая также неравнодушна к животным, она занимается помощью бездомным песикам и защитой их прав.

Что сказали врачи о диагнозах Пьехи, есть ли спасение

По словам врача-терапевта Ирины Ярцевой, если предположить, что просочившаяся информация правдивая, получается, что певица не за один день набрала лишние 30 кг. А это значит, что сосуды страдали продолжительное время и даже если она похудеет, то последствия останутся.

«Это правило все знают: лишний вес приводит к гипертонии. Когда она уже есть, очень важно держать ее под контролем, чтобы не было скачков давления. С этими проблемами может быть связан диабет, это тоже нужно взять под контроль», — отметила Ярцева в беседе с NEWS.ru.

Что касается деменции, то, по словам врача, в начальной стадии, когда диагностированы первые признаки заболевания, очень хорошо задерживают его прогрессирование специальные медицинские препараты. Но есть и другие способы.

«В Москве, например, существуют центры ментального здоровья, куда могут обращаться пожилые люди. С ними проводят нейрогимнастику (комплекс телесно-ориентированных упражнений, направленных на развитие связей между структурами головного мозга. — NEWS.ru), специальные тренировки, чтобы отсрочить начало нежелательных явлений и их развитие», — добавила терапевт.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Врач отметила, что ситуация, когда взрослый человек, который знает о необходимости ограничений и важности здорового питания, сильно набирает вес, выглядит довольно странно. По ее словам, это может быть связано с отсутствием психоэмоционального комфорта, когда кто-то чувствует себя брошенным, одиноким. При этом, по словам Ярцевой, избыточный вес, отказ выполнять общие рекомендации врачей по правильному питанию должны насторожить — все это может быть взаимосвязано.

«Когда человек говорит: „Я буду есть все, что хочу, вы у меня с куском еды счастье отнимаете“, такие поведенческие отклонения могут быть характерны для людей с начинающейся деменцией», — отметила врач.

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