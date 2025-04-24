Помощница Эдиты Пьехи опровергла слухи о деменции артистки Помощница Эдиты Пьехи заявила, что артистка чувствует себя нормально

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Эдита Пьеха

Заслуженная артистка СССР Эдита Пьеха не страдает от деменции, вопреки появившимся слухам, заявила 360.ru помощница певицы. По словам женщины, у Пьехи нет никаких серьезных проблем со здоровьем.

Она нормально себя чувствует, так что информация не соответствует действительности. Никакого ухудшения нет. <...> Даже нет никакого повода, все как было, — рассказала женщина.

Она отметила, что в ближайшее время 87-летняя артистка не планирует давать концерты. При этом помощница певицы не исключила, что Пьеха может выйти на сцену, добавив, что «всему свое время».

Внук Эдиты Пьехи певец Стас Пьеха ранее рассказал, что большую часть времени бабушка проводит у себя в загородном доме под Санкт-Петербургом. По его словам, он посещает артистку каждый месяц. Он добавил, что Пьеха устала от публичной жизни и решила отказаться от концертной деятельности.