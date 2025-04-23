Стало известно, дефицит каких витаминов разрушает мозг Психолог Колобова заявила, что дефицит витаминов группы B опасен атрофией мозга

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Дефицит витаминов B, Е, D, а также магния и железа провоцирует сбои в работе головного мозга, заявила «Москве 24» нейропсихолог Светлана Колобова. Она предупредила, что недостаток микронутриентов группы B грозит атрофией этого органа.

В6 необходим для выработки серотонина, дофамина и синтеза ГАМК. <...> Его недостаток ведет к раздражительности, депрессии и когнитивным нарушениям. <...> Дефицит витаминов B9 и B12 <...> вызывает ухудшение памяти, повышает риск деменции, — рассказала Колобова.

По ее словам, недостаток витамина D в организме может привести к депрессии, ухудшению когнитивных функций и даже болезни Альцгеймера. Витамин Е служит защитой для мембран нейронов. Его дефицит чреват нарушениями координации, уточнила эксперт.

Психиатр Екатерина Сафранович ранее заявила, что дефицит витамина D и витаминов группы B может спровоцировать тревожность и панические атаки. По ее словам, важную роль играют и минералы: магний и цинк.