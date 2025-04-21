Чудо на Пасху: Кеосаян реагирует на жену, это правда? Что говорят врачи

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Тигран Кеосаян

Кинорежиссер и телеведущий Тигран Кеосаян после нескольких месяцев пребывания в коме начал реагировать на происходящее. Об этом сообщила его супруга, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в телепрограмме «Судьба человека». Журналистка рассказала, что они с мужем общаются словами и жестами. Что на самом деле происходит с известным деятелем искусств, есть ли шансы на выздоровление, как отзываются на новости о состоянии кинематографиста его коллеги — в материале NEWS.ru.

Что случилось с Тиграном Кеосаяном, в каком он состоянии

У Тиграна Кеосаяна давно были серьезные проблемы со здоровьем — в 2008 и 2010 годах он перенес два инфаркта миокарда. В конце декабря прошлого года режиссер был госпитализирован в реанимацию одной из московских кардиологических клиник. Симоньян тогда призвала всех неравнодушных молиться за здоровье мужа.

Так как Кеосаян с начала января 2025-го находился в коме, надежды на улучшение оставалось все меньше. В СМИ медики высказывали версии, что его шансы на возвращение к прежней жизни невелики.

И тут произошло неожиданное: в программе «Судьба человека» его жена Маргарита Симоньян рассказала, что в состоянии Кеосаяна появилось улучшение, возникает эмоциональная и физическая активность.

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«Тигран отвечает. Он моргает, рот открывает, шевелится, руки протягивает», — сказала она.

Журналистка добавила, что муж общается с ней и при помощи других жестов, поделилась деликатными подробностями. Так, например, когда она целует Кеосаяну ноги, он в ответ сгибает на них пальцы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Маргарита Симоньян

Чем объясняются жесты Кеосаяна: мнение врача

Врач-терапевт Ирина Ярцева выразила мнение, что у Тиграна Кеосаяна это могут быть рефлекторные движения, которые никак не связаны с его сознанием.

«Нужно понимать, в какой момент это происходит. Есть понятие „рефлекс“ — это когда вам горячо и вы руку отдергиваете или на сухую слизистую глаза попала пылинка, и вы моргаете. Я не знаю, что видит жена Кеосаяна, но могу сказать: если у пациента есть рефлексы, это еще не значит, что он в сознании», — сказала Ярцева.

Врач добавила, что медики стараются корректно довести информацию о состоянии больного до его близких, но никогда не станут утверждать, что нет надежды. «В самой критической ситуации говорим: „молитесь“. Вообще вся медицина — это чудо. Только врачи понимают, насколько все зависит от Бога и от каких-то других сторонних факторов», — отметила терапевт.

Ярцева подчеркнула, что многое также зависит от настроя самого пациента — хочет ли он бороться за свою жизнь, и привела в пример фигуриста Романа Костомарова, чьи шансы на выздоровление были ничтожно малы, но он нашел в себе мотивацию жить.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Что говорят о Тигране Кеосаяне коллеги

Конечно же, за талантливого актера, режиссера, продюсера, человека выдающегося и многогранного, переживают не только близкие, его семья, любящая супруга, но и коллеги, актеры и музыканты, с которыми он работал.

Певец Игорь Саруханов, для которого Кеосаян снимал клип «Скрипка-лиса», надеется на выздоровление всенародного любимца.

«У меня нет связи с Маргаритой, я знаю даже меньше, чем вы. Я счастлив, спасибо, что вы сообщили, что он подает какие-то признаки жизни. Я рад, если все будет так, очень сильно надеюсь, что мы скоро увидим Тиграна. Сегодня пойду в церковь и буду молиться за него. Я не верю в чудеса, но уповаю на волю Бога», — сказал Саруханов.

Друзья и знакомые не перестают верить в то, что способны сбыться их самые лучшие пожелания по отношению к оказавшемуся в такой тяжелой ситуации знаменитому творцу и телеведущему. Не менее искренне и сердечно высказался и актер, президент Гильдии актеров кино России Сергей Никоненко. В разговоре с NEWS.ru он также выразил надежду, что Кеосаян поправится.

«Дай бог, чтобы поправился, надо помолиться! Он славный парень и хороший режиссер. Я плохо знаю медицину и не могу ничего комментировать, я только могу надеяться и желать, чтобы он выздоровел, встал и реабилитировался. Для этого, наверное, нужно большое время», — сказал Никоненко.

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