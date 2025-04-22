Гипертоникам назвали неочевидные продукты для снижения давления Профессор Лейтон посоветовала есть бананы для снижения давления

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Бананы, цитрусовые, авокадо, шпинат, курагу, орехи и семечки, фасоль, ягоды рекомендуется включить в рацион питания для эффективного снижения артериального давления, пишет Мойка78 со ссылкой на профессора Университета Ватерлоо Аниту Лейтон. Эти продукты, по ее словам, содержат обилие калия.

Добавление в рацион продуктов, богатых калием, таких, как бананы или фасоль, может оказать более положительное влияние на кровяное давление, чем просто сокращение потребления натрия, — подчеркнула Лейтон.

Гипертоникам также посоветовали есть ягоды, например, клубнику, чернику и малину, которые богаты не только калием, но и антиоксидантами. Кроме того, для нормализации давления рекомендуется обратить внимание на цельнозерновой хлеб, макаронные изделия, нежирные натуральные йогурты, а также лосось.

Терапевт Анастасия Лозикова ранее предупредила, что магнитные бури опасны для гипертоников и людей с аритмией. По ее словам, особенно тяжело такие периоды переносят пациенты с хроническими сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями.