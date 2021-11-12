Биологическая мать Дианы Анкудиновой пригрозила расправиться с дочерью

Ирина Поник, приёмная мама Дианы Анкудиновой, рассказала NEWS.ru правду о биологических родителях певицы и получении письма, в котором родная мать звезды телепроектов «Ты супер!» и «Шоумаскгоон» на НТВ угрожала «расправиться» с дочерью. Женщина призналась, что содержание письма было «жутким», очень напугало Диану, и ей пришлось обратиться в полицию с заявлением об угрозе жизни и здоровью юной артистки.

Ирина Поник посетовала на огромное количество публикуемой в Интернете лжи о биологических родителях Дианы Анкудиновой. Так, по одной из распространившихся версий, отцом певицы якобы является уроженец кавказской республики, сидящий в тюрьме. Как заявила NEWS.ru приёмная мать артистки, эта информация не соответствует действительности.

Это самая настоящая «утка», которую перепечатывают многие сайты. На самом деле, когда мы забирали четырёхлетнюю Диану из детдома в свою семью, при оформлении документов в комитете по опеке и попечительству нам сказали, что родная мать девочки не помнит, от кого она родила Диану. А отчество дала по имени одного из последующих своих сожителей, но это точно не отец Дианы, — рассказала NEWS.ru Ирина Поник.

Диана Анкудинова Пресс-служба НТВ

Она направила письмо в популярную интернет-энциклопедию с просьбой удалить неправдивую информацию об отце певицы. Однако администраторы сайта, по словам Поник, ответили, что берут сведения из различных СМИ и имеющиеся ссылки её «не касаются».

Кого же касаются, если не нас?! — поделилась недоумением приёмная мать певицы.

О биологической матери Дианы Анкудиновой известно немного. Когда певица попала во второй сезон проекта «Ты супер!», где участвуют воспитанники детдомов и приёмных семей, и стала набирать популярность, журналисты начали искать женщину, бросившую собственную дочь. Оказалось, та живёт в Приморском крае и ведёт асоциальный образ жизни.

Представители жёлтой прессы даже съездили к ней и взяли интервью. Она заявила, что переписывается с дочерью, но мы, нынешняя семья Дианы, будто бы запрещаем им общаться. На самом деле мы таких запретов никогда не ставили. С тех пор, как трёхлетнюю Диану нашли зимней ночью на улице со сломанной ключицей и забрали в детдом, откуда она потом попала к нам, родная мать ни разу не интересовалась её судьбой, — заверила Ирина Поник.

Единственную попытку связаться с дочерью биологическая мать Дианы Анкудиновой, со слов Поник, предприняла в соцсетях. Это случилось в разгар участия певицы в шоу «Ты супер!» на НТВ.

Это было жуткое письмо с угрозами, — отметила женщина.

Ирина Поник объяснила, что биологической матери артистки не понравился рассказ Дианы Анкудиновой о том, как та избивала её в состоянии алкогольного опьянения и однажды попыталась утопить в ванне. Биологическая мать, как утверждает Поник, пригрозила «физически разобраться» с дочерью. Испугавшись, Ирина и Диана обратились в полицию с заявлением об угрозе жизни и здоровью. На входе в павильон, где снималось шоу «Ты супер!», повесили фото биологической матери Анкудиновой и дали указание охранникам сразу вызывать полицейских в случае появления изображённой на фотографии женщины.

Ирина Поник и Диана Анкудинова СЕГОДНЯ/youtube.com

Поник призналась, что Диана «очень старается забыть ту часть своего детства, где ей было больно и страшно», и попросила поклонников певицы и журналистов впредь не указывать ни имени биологической матери певицы, ни каких-либо других её данных.

Человек (биологическая мать Анкудиновой. — NEWS.ru) ведёт аморальный образ жизни и очень агрессивно настроен. Она давно лишена родительских прав, никакого интереса к ребёнку не проявляет. По факту Диана давным-давно не её дочь, а наша. И мы никому не дадим её в обиду, — подчеркнула Ирина Поник.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что видеозапись песни Derniere Dance в исполнении Дианы Анкудиновой стала очень популярна на YouTube. Певица стала настоящей звездой в Индии, и местные мужчины предлагают 18-летней артистке руку и сердце.