Мать убитых в Туве девочек была неоднократно судима

Убитые в Кызыле девочки, которых предположительно выкинули из окна, воспитывались в приёмной семье. Мать погибших сестер была неоднократно судима, сообщили на официальной странице мэрии Кызыла в соцсети «ВКонтакте».
Сообщается, что мать девочек
По данным телеканала РЕН ТВ, с 2007 по 2016 год мать девочек
Ранее сообщалось, что на улице в Кызыле нашли двух девочек в возрасте 9 и 14 лет с тяжёлыми травмами. К моменту обнаружения одна из них уже была мертва, вторая скончалась в больнице. СК возбудил дело об убийстве двух несовершеннолетних. Расследование инцидента взято прокуратурой Тувы на особый контроль.
По подозрению в убийстве задержан их 23-летний родственник. Как признался сам подозреваемый, дети отказывались его слушаться и хотели покинуть квартиру. Матери несовершеннолетних в этот момент дома не было. Родственник в итоге выбросил девочек из окна восьмого этажа.