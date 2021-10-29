Мать убитых в Туве девочек была неоднократно судима

Убитые в Кызыле девочки, которых предположительно выкинули из окна, воспитывались в приёмной семье. Мать погибших сестер была неоднократно судима, сообщили на официальной странице мэрии Кызыла в соцсети «ВКонтакте».

Сообщается, что мать девочек состояла на учёте управления МВД России по Республикё Хакасия. В феврале 2021 года женщина написала заявление о том, что переезжает в Абакан в связи с учёбой. О своем пребывании в Кызыле она сообщать не стала. Официально несовершеннолетние воспитывались в приёмной семье, проживающей в Тоджинском районе. По предварительным данным, все взрослые были знакомы, поэтому органы опеки не были уведомлены о передаче девочек родной матери осенью этого года.

По данным телеканала РЕН ТВ, с 2007 по 2016 год мать девочек была осуждена по статьям за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, хранение наркотиков, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, деорганизацию деятельности колонии, в которой отбывала наказание, а также дважды была осуждена за грабёж.

Ранее сообщалось, что на улице в Кызыле нашли двух девочек в возрасте 9 и 14 лет с тяжёлыми травмами. К моменту обнаружения одна из них уже была мертва, вторая скончалась в больнице. СК возбудил дело об убийстве двух несовершеннолетних. Расследование инцидента взято прокуратурой Тувы на особый контроль.

По подозрению в убийстве задержан их 23-летний родственник. Как признался сам подозреваемый, дети отказывались его слушаться и хотели покинуть квартиру. Матери несовершеннолетних в этот момент дома не было. Родственник в итоге выбросил девочек из окна восьмого этажа.