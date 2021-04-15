Учёные выяснили, как пихта поможет вылечить печень алкоголиков

https://static.news.ru/photo/ddcd145e-a5fa-11ea-98fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сильнейшими гепатриновыми свойствами и способностью защищать и восстанавливать клетки печени после алкогольной интоксикации обладают натуральные вещества терпены, которые содержатся в стволе и корнях сибирской пихты. Такое открытие сделали специалисты Института органической хими имени Арбузова Казанского научного центра РАН и научно-производственной компании «Инитиум-Фарс».

В интервью РИА Новости учёные пояснили , что терпены — это широкий класс вторичных метаболитов, которые содержатся в травах, цветах, деревьях, плодовых и овощных культурах. Терпены помогают сохранять клетки в стабильном состоянии даже при возникновении стрессовых условий и выступают в роли стрессового гормона растительной клетки.

В организме человека терпены являются либо промежуточными, либо начальными звеньями в синтезе холестерина, сквалена, половых гормонов, стероидных гормонов и ферментов.

В ходе работы учёные исследовали терпены, содержащиеся в корнях и стволе сибирской пихты. Для доказательства их гепатопротекторных свойств, в течение месяца лабораторным крысам вводили этанол, разбавленный водой и содержащий терпенсодержащие препараты. В результате выяснилось, что данные вещества помогли крысам нормализовать биохимические показатели крови, снизили вероятность повреждений клеток печени и уменьшили массовый коэффициент этого органа.

Специалисты отмечают, что терпены могут помочь в лечении печени не только после воздействия алкоголя, но и при других токсических воздействиях: из-за нарушений питания, при химиотерапии, длительном приёме тяжёлых лекарств, при воздействии вирусов.

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