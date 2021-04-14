Сексолог назвал вредные для мужского здоровья продукты

https://static.news.ru/photo/e301b320-e986-11e9-854d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Частое употребление определённых продуктов негативно сказывается на мужском здоровье. Об этом заявил президент «Профессионального объединения врачей-сексологов» врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук.

В интервью радио Sputnik сексолог предостерёг мужчин от активного потребления продуктов и напитков, снижающих уровень тестостерона, отвечающего за половое влечение. По словам медика, негативное воздействие в этом плане на организм оказывают большие количества алкоголя, мяты и кофе.

Так, по словам специалиста, употребление более трёх чашек кофе в день может наносить вред коре надпочечников, которая участвует в выработке тестостерона.

Регулярное потребление алкоголя в большом количестве также снижает синтез тестостерона. Мята успокаивает не только нервную систему, но и сексуальную составляющую тоже, — сказал Кульгавчук.

Что касается алкоголя, то наибольший вред мужскому организму приносит пиво, содержащее в своём составе аналоги женских гормонов фитоэстрогенов. Те же свойства у продуктов с соей.

Также негативное влияние на уровень тестостерона оказывает чрезмерный объём жировой ткани, поэтому мужчинам следует исключить из рациона продукты питания, ведущие к ожирению.

Особое внимание Кульгавчук заострил на поздних ужинах, которые фактически «кастрируют» мужчину. Чтобы не наедаться на ночь и не наносить вред здоровью, врач рекомендует плотно обедать.

Плотный ужин, по сути дела, способствует обездвиживанию мужчины, ему лень начинать сексуальные игры, его клонит в сон, — отмечает сексолог.

На половое влечение может влиять приём ряда пищевых добавок, в том числе аспартама и глутамата натрия.

Для повышения уровня тестостерона врач рекомендует мужчинам употреблять больше животного белка, зелени, орехов и перепелиных яиц.

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