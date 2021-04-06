Эндокринолог предупредила о последствиях нерегулярного секса для здоровья

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Отсутствие или нерегулярная половая жизнь может грозить женщинам серьёзными проблемами не только со здоровьем, но и с внешностью. Об этом рассказала изданию «Ридус» гинеколог-эндокринолог Ирина Филатова.

Врач отмечает, что недостаток в жизни женщины секса влияет на гормональный фон, что в итоге отражается на качестве кожи и волос.

Может и резкое выпадение волос начаться. Нарушение сна, потому что нет того количества эндорфинов и окситоцина в крови, которое появляется во время оргазма, женщина перестаёт нормально высыпаться, соответственно, нарушаются нейронные связи, она становится более раздражительной, — отметила специалист.

Также при отсутствии активной половой жизни угнетается щитовидная железа, отвечающая за метаболизм и стрессоустойчивость. Как результат — женщина может поправиться. Кроме этого, может начаться процесс образования доброкачественного образования в матке (миомы) и застой крови в тазовом дне.

Но регулярная половая жизнь — это же не просто спорт. Можно каждый день жить — и толку никакого. Секс должен быть качественным. Что это такое? Достижение оргазма. Это выброс большого количества эндорфинов, окситоцина — это снятие психоэмоционального напряжения, — считает Филатова.

По мнению медика, количество половых контактов в неделю должно определяется индивидуально. Физиологической нормой считается два-три раза в неделю. Ритм и режим каждый выбирает сам, но это однозначно не один раз в месяц, подчеркнула Филатова.

Ранее, как писал NEWS.ru, российские специалисты из ФГБУ им. В. П. Сербского провели исследование, в котором было установлено, какие психологические заболевания мешают мужчинам испытывать удовольствие во время полового акта.